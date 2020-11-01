Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе потребовал отставки глав МИД и ЦИК
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на брифинге в воскресенье потребовал отставки главы МИД Олега Цули и председателя ЦИК Дорина Чимила из-за плохой, по его мнению, организации выборов президента за рубежом.
"Партия "Платформа "Достоинство и правда" считает организацию голосования за рубежом совершенно неадекватной и сильно политизированной, нехватка избирательных участков в Западной Европе привела к их переполненности и ограничению конституционного права голоса для значительной части наших граждан - представителей диаспоры. Мы требуем отставки министра иностранных дел и председателя Центральной избирательной комиссии в связи с неправильной организацией избирательного процесса", - заявил Нэстасе.
По его словам, на многих участках в Европе выстроились очереди и люди рискуют не успеть проголосовать.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.