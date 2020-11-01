https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582570693.html

Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе потребовал отставки глав МИД и ЦИК

Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе потребовал отставки глав МИД и ЦИК

Кандидат в президенты Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на брифинге в воскресенье потребовал отставки главы МИД Олега Цули и... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T20:58

2020-11-01T20:58

2020-11-01T20:58

президентские выборы в молдавии — 2020

андрей нэстасе

майя санду

западная европа

игорь додон

молдавия

европа

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на брифинге в воскресенье потребовал отставки главы МИД Олега Цули и председателя ЦИК Дорина Чимила из-за плохой, по его мнению, организации выборов президента за рубежом."Партия "Платформа "Достоинство и правда" считает организацию голосования за рубежом совершенно неадекватной и сильно политизированной, нехватка избирательных участков в Западной Европе привела к их переполненности и ограничению конституционного права голоса для значительной части наших граждан - представителей диаспоры. Мы требуем отставки министра иностранных дел и председателя Центральной избирательной комиссии в связи с неправильной организацией избирательного процесса", - заявил Нэстасе.По его словам, на многих участках в Европе выстроились очереди и люди рискуют не успеть проголосовать.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html

западная европа

молдавия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, андрей нэстасе, майя санду, западная европа, игорь додон, молдавия, европа, в мире