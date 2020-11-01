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МВД Молдавии подверглось кибератаке в день президентских выборов
МВД Молдавии подверглось кибератаке в день президентских выборов
Министерство внутренних дел Молдавии подверглось кибератаке, в результате которой оказался заблокирован мобильный телефон министра Павла Войку и еще нескольких... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:47
2020-11-01T18:47
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии подверглось кибератаке, в результате которой оказался заблокирован мобильный телефон министра Павла Войку и еще нескольких сотрудников, сообщила пресс-служба МВД."Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией получила сообщение о кибернетической атаке, которой подверглись телефоны сотрудников МВД, в том числе министра внутренних дел Павла Войку. В частности, атака была реализована путем многочисленных принудительных звонков с разных мобильных номеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.Молдавские операторы мобильной связи сообщили, что источник атаки находится за пределами республики. В ее результате телефоны сотрудников МВД, в том числе министра, были заблокированы.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Явка избирателей уже превысила необходимый порог в 33,33%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

МВД Молдавии подверглось кибератаке в день президентских выборов

18:47 01.11.2020
 
© Sputnik / Михай КараушЖенщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии подверглось кибератаке, в результате которой оказался заблокирован мобильный телефон министра Павла Войку и еще нескольких сотрудников, сообщила пресс-служба МВД.
"Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией получила сообщение о кибернетической атаке, которой подверглись телефоны сотрудников МВД, в том числе министра внутренних дел Павла Войку. В частности, атака была реализована путем многочисленных принудительных звонков с разных мобильных номеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
Молдавские операторы мобильной связи сообщили, что источник атаки находится за пределами республики. В ее результате телефоны сотрудников МВД, в том числе министра, были заблокированы.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Явка избирателей уже превысила необходимый порог в 33,33%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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