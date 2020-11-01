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ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
Явка на выборах президента Молдавии составила 33,33%, сообщается на сайте Центризбиркома, это значит, что выборы главы государства состоялись. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:10
2020-11-01T17:19
президентские выборы в молдавии — 2020
молдавия
политика
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии составила 33,33%, сообщается на сайте Центризбиркома, это значит, что выборы главы государства состоялись.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).По данным ЦИК на 17.05 мск, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 942,5 тысячи человек - это 33,33% избирателей.На зарубежных участках в выборах приняли участие почти 85 тысяч человек. На территории Молдавии наиболее активными избирателями являются люди в возрасте от 56 до 70 лет, а за рубежом - в возрасте от 26 до 40 лет.На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, политика

ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися

17:10 01.11.2020 (обновлено: 17:19 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии составила 33,33%, сообщается на сайте Центризбиркома, это значит, что выборы главы государства состоялись.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
По данным ЦИК на 17.05 мск, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 942,5 тысячи человек - это 33,33% избирателей.
На зарубежных участках в выборах приняли участие почти 85 тысяч человек. На территории Молдавии наиболее активными избирателями являются люди в возрасте от 56 до 70 лет, а за рубежом - в возрасте от 26 до 40 лет.
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
12:27
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Президентские выборы в Молдавии — 2020МолдавияПолитика
 
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