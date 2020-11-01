https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582551109.html

ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися

ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися

Явка на выборах президента Молдавии составила 33,33%, сообщается на сайте Центризбиркома, это значит, что выборы главы государства состоялись. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T17:10

2020-11-01T17:10

2020-11-01T17:19

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

политика

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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии составила 33,33%, сообщается на сайте Центризбиркома, это значит, что выборы главы государства состоялись.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).По данным ЦИК на 17.05 мск, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 942,5 тысячи человек - это 33,33% избирателей.На зарубежных участках в выборах приняли участие почти 85 тысяч человек. На территории Молдавии наиболее активными избирателями являются люди в возрасте от 56 до 70 лет, а за рубежом - в возрасте от 26 до 40 лет.На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, политика