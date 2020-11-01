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https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514378.html
Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией
Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией
Кандидат на пост президента Молдавии от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ намекнул, что поставил в избирательный бюллетень отметку напротив своего... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:24
2020-11-01T10:59
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
дорин киртоакэ
румыния
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ намекнул, что поставил в избирательный бюллетень отметку напротив своего имени, заявив, что проголосовал за объединение республики с Румынией.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Я проголосовал за объединения с Румынией... Сегодня с семи утра до девяти вечера власть принадлежит только гражданам, политики ничего не значат", - сказал Киртоакэ.Его избирательная программа строилась на том, что Молдавия должна быть ликвидирована как отдельное государство, вместо этого она должна стать частью соседней Румынии.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582505396.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, дорин киртоакэ, румыния, молдавия, в мире

Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией

10:24 01.11.2020 (обновлено: 10:59 01.11.2020)
 
© AP Photo / Dan Morar Мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ голосует на выборах в Молдавии
Мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ голосует на выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Dan Morar
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ намекнул, что поставил в избирательный бюллетень отметку напротив своего имени, заявив, что проголосовал за объединение республики с Румынией.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
Плакат с именами кандидатов на выборах на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
08:05
В Молдавии стартовали президентские выборы
"Я проголосовал за объединения с Румынией... Сегодня с семи утра до девяти вечера власть принадлежит только гражданам, политики ничего не значат", - сказал Киртоакэ.
Его избирательная программа строилась на том, что Молдавия должна быть ликвидирована как отдельное государство, вместо этого она должна стать частью соседней Румынии.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
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Избирательный участок в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
09:25
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонДорин КиртоакэРумынияМолдавияВ мире
 
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