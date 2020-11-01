Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией
10:24 01.11.2020 (обновлено: 10:59 01.11.2020)
© AP Photo / Dan Morar Мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ голосует на выборах в Молдавии
© AP Photo / Dan Morar
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ намекнул, что поставил в избирательный бюллетень отметку напротив своего имени, заявив, что проголосовал за объединение республики с Румынией.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
"Я проголосовал за объединения с Румынией... Сегодня с семи утра до девяти вечера власть принадлежит только гражданам, политики ничего не значат", - сказал Киртоакэ.
Его избирательная программа строилась на том, что Молдавия должна быть ликвидирована как отдельное государство, вместо этого она должна стать частью соседней Румынии.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
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