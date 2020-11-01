https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514378.html

Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией

Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией

Кандидат на пост президента Молдавии от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ намекнул, что поставил в избирательный бюллетень отметку напротив своего... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:24

2020-11-01T10:24

2020-11-01T10:59

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

дорин киртоакэ

румыния

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ намекнул, что поставил в избирательный бюллетень отметку напротив своего имени, заявив, что проголосовал за объединение республики с Румынией.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Я проголосовал за объединения с Румынией... Сегодня с семи утра до девяти вечера власть принадлежит только гражданам, политики ничего не значат", - сказал Киртоакэ.Его избирательная программа строилась на том, что Молдавия должна быть ликвидирована как отдельное государство, вместо этого она должна стать частью соседней Румынии.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, дорин киртоакэ, румыния, молдавия, в мире