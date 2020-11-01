https://ria.ru/20201101/minsk-1582547488.html

Очевидцы сообщили о применении силовиками в Минске пейнтбольного оружия

Очевидцы сообщили о применении силовиками в Минске пейнтбольного оружия

Сотрудники правоохранительных органов использовали пейнтбольные ружья для разгона шествия оппозиции в Минске, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:31

2020-11-01T16:31

2020-11-01T19:34

светлана тихановская

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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов использовали пейнтбольные ружья для разгона шествия оппозиции в Минске, сообщили РИА Новости очевидцы."Люди пытались спрятаться во дворе дома от силовиков. Силовики ходили по двору и стреляли из пейнтбольного оружия краской в них", — рассказали жильцы одного из домов на Логойском тракте.Ранее представить ГУ МВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что сотрудники милиции стреляли в воздух, чтобы "пресечь нарушения законодательства". Также в СМИ была информация об использовании силовиками резиновых пуль. Представитель милиции заявила, что таких данных у нее нет.Как сообщили очевидцы, в районе урочища Куропаты на северо-востоке Минска были слышны громкие хлопки. Шествие оппозиции началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости, возле станции метро "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн протестующих. По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко. Несмотря на это части протестующих, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, удалось достичь урочища "Куропаты" на окраине Минска. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки."После того, как основная часть силовиков и спецтехника уехали, в "Куропаты" еще пришли люди. Сейчас они расходятся, идут назад в центр города", — сообщили очевидцы.Вместе с тем в соцсетях сообщают о точечных задержаниях в Минске участников акции, возвращающихся домой. В белорусской столице временно прекращалась работа трех станций метро в районе сбора участников шествия, а также в течение примерно шести часов не работала мобильная передача данных.В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html

https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582455095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире