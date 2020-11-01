https://ria.ru/20201101/minsk-1582528961.html

В Минске закрыли три станции метро перед акцией оппозиции

В Минске закрыли три станции метро перед акцией оппозиции

Три станции метро в Минске закрыты перед акцией оппозиции в воскресенье на вход и выход пассажиров, поезда следуют без остановки на этих станциях, сообщил... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:07

2020-11-01T13:07

2020-11-01T13:07

протесты в белоруссии

белорусский народный фронт

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Три станции метро в Минске закрыты перед акцией оппозиции в воскресенье на вход и выход пассажиров, поезда следуют без остановки на этих станциях, сообщил Минский метрополитен."Первого ноября в 12.40 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщил Минский метрополитен в своем telegram-канале.В преддверии запланированной несанкционированной акции оппозиции в Минске усилены меры безопасности, в город с мест базирования традиционно стянуты силовики, спецтехника. По сообщениям очевидцев, закрыт центральный вход в парк Челюскинцев, который находится в районе ожидаемого сбора оппозиции. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с мобильным доступом в интернет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.На это воскресенье в Белоруссии запланированы очередные акции оппозиции. В Минске воскресный протестный марш будет приурочен ко дню поминовения предков "Дзяды". В этот день белорусская оппозиция ежегодно проводит уличное шествие, которое предварительно согласует с городскими властями. Оно обычно начинается от Минского часового завода "Луч" по проспекту Независимости, а затем по ряду улиц выходит на Минскую кольцевую дорогу. Конечной точкой является урочище Куропаты.В "Дзяды" в Белоруссии принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы. Сторонники оппозиции в день поминовения предков традиционно отдают дань памяти жертвам сталинских репрессий. В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. По различным оценкам в годы репрессий в урочище Куропаты были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.Сбор в День поминовения предков был одной из первых массовых акций белорусской оппозиции. После нее в 1988 году старейшая оппозиционная партия страны "Белорусский народный фронт" начал набирать популярность как политическая сила.

https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582455095.html

https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582386804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусский народный фронт, минск, белоруссия, в мире