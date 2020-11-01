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Трансгендеры — за Трампа: раскол в американских меньшинствах
Трансгендеры — за Трампа: раскол в американских меньшинствах
Накануне президентских выборов у действующего президента США появились симпатизанты даже в тех стратах общества, что официально считаются его злейшими врагами... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
2020-11-01T08:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
лгбт-сообщество
джо байден
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Накануне президентских выборов у действующего президента США появились симпатизанты даже в тех стратах общества, что официально считаются его злейшими врагами. Уже несколько месяцев опросы фиксируют рост числа трампистов среди разного рода меньшинств.Это не очень приятная статистика для Демпартии, чьей официальной вотчиной меньшинства считаются уже давно. Собственно, вся работа по разделению общества на более или менее воинствующие группировки и разжигание между ними конфликтов проводилась под патронажем этой партии и всегда шла в ее интересах.Десятилетия пропагандистской работы привели к тому, что большое число американцев стало осознавать себя не американцами, а в первую очередь представителями того или иного minority, будь то чернокожие или представители ЛГБТ, феминистки или просто женщины.На пересечениях меньшинств возникали разнообразные, более или менее перспективные сочетания, которые складывались в новые иерархии. Например, быть белой цисгендерной женщиной оказалось не совсем круто. Черная цисгендерная женщина — это был уже ранг повыше. Черная небинарная женщина — еще круче. Черный трансгендер, нелегально иммигрировавший в США, — уже просто элита.Разумеется, никакой реальности эта вымышленная иерархия не отражала. Подавляющее большинство чернокожих, трансгендеров и нелегальных мигрантов всегда было обречено на глухое прозябание. Однако символический статус (плюс появившаяся этим летом индульгенция на разграбление магазинов в рамках BLM) как-то компенсировал реальные жизненные проблемы.Если посчитать все меньшинства, включая женщин, то получается, что при правильном подходе их вполне можно превратить в большинство электората. Этим активно занимается Демпартия, навязывая обществу идею о том, что все "униженные и оскорбленные", а также продвинутые и креативные должны голосовать за Джо Байдена. В то время как за Трампа, по мнению демократической медиапропаганды, голосуют только белые цисгендерные мужчины из умирающих городов Ржавого пояса.Однако в последнее время эта стройная система дает сбои. Еще в августе опрос John Zogby Strategies показал, что за четыре года президентства Трамп заметно нарастил свою группу поддержки среди афроамериканцев. Сегодня за него собираются проголосовать 20% чернокожих избирателей — против восьми процентов в 2016 году. С 28 до 39% выросла поддержка президента среди испаноязычного нацменьшинства. Аналитики штаба Трампа считают, что это гораздо больше, чем нужно ему для победы, — при условии, разумеется, что с ним останется и его белый электорат.С женщинами у Трампа и на прошлых выборах все было хорошо. За него проголосовали 53% белых женщин, и еще долго потом демократические СМИ выходили с раздумчивыми заголовками типа "Можно ли быть феминисткой и голосовать за Трампа?". Оказалось, еще как можно.Пропагандистская кампания, развернутая тогда демократами вокруг болтовни Трампа в мужской раздевалке, многим женщинам показалась сущей ерундой. Газета Guardian процитировала избирательниц, сделавших выбор в пользу Трампа. Им совершенно до лампочки была его "неуважительность". За него голосовали потому, что он обещал не поднимать налоги, создать рабочие места, разобраться с экономикой и повысить безопасность жизни."То, что я разделяю некоторые феминистские взгляды, не означает, что я должна голосовать за кого-то только потому, что у нее есть вагина," — сказала избирательница, поясняя Guardian, почему не отдала свой голос за Хиллари Клинтон.Пока Трамп опережает соперника по голосам белых работающих женщин. Однако если взять всех американок в целом, то небольшое преимущество есть у Байдена. Впрочем, опыт 2016 года показал, что прямо экстраполировать результаты опросов на результаты выборов невозможно. Есть ощущение, что в реальности за Трампа может проголосовать куда больше американок, которых сейчас просто пугает перспектива высказаться за своего кандидата и получить вал хейта от демократических активистов.Накал псевдофеминистской пропаганды в исполнении демократов тоже мог за прошедшие четыре года отпугнуть вменяемых избирательниц. Чего стоил хотя бы "антитрамповский" женский марш, на котором все носили розовые шапки в форме вагины, а певица Мадонна предлагала взорвать, мягко выражаясь, "к чертям" Белый дом?Интересные цифры накануне выборов демонстрирует ЛГБТ-сообщество. Данные экзит-поллов в 2016 году показали, что среди представителей сексуальных меньшинств за Трампа проголосовало около 14%. При этом 75% были за Клинтон, а 11% где-то потерялись. А вот опрос, проведенный в мобильном приложении для геев в сентябре, продемонстрировал, что за Трампа готовы отдать голос уже 45% мужчин-гомосексуалов — почти столько же, сколько за Байдена.Своя группа поддержки есть у Трампа и среди трансгендеров. На встречах с соратниками действующий президент с улыбкой размахивает радужным флагом, на котором написано "ЛГБТ за Трампа". Футболка "Трансгендеры за Трампа" продается на Amazon за 17 долларов 98 центов.Смелость "меньшевиков", поддерживающих действующего президента, вызывает уважение. Сначала об этих диссидентах практически не упоминали в СМИ. Потом начали писать как о редкой диковинке, с интонацией "в наших краях появилась женщина с бородой". Но сегодня они живут в атмосфере непрекращающейся травли, запугивания и угроз.Прессинг идет с двух сторон. Демократические СМИ, составляющие процентов 90 от всего инфополя Америки, шельмуют всех сторонников Трампа "расистами", "сексистами", "антифеминистами" и прочими обидными словами. Но еще страшнее та ненависть, которую вызывают сторонники Трампа у представителей собственного меньшинства.Запертые в идеологическом гетто, они становятся жертвами бойкота или агрессивных нападок со стороны своих же "братьев". "Я вообще не считаю, что черный, который голосует за Трампа, — это нормальное человеческое существо," — заявил в радиоэфире известный чернокожий стендап-комик Д. Л. Хьюли.Для представителей ЛГБТ заявление о консервативных взглядах становится "вторым каминг-аутом" и также бьет по самооценке. "Это вечная война, — жалуется изданию Daily Beast сторонница Трампа транс-женщина Коко Хейнс. — Люди спрашивают, на самом ли деле я трансгендер. Считают меня "подделкой". Называют меня лгуньей".Идейный раскол внутри меньшинств наметился еще до выборов 2016 года. Многие их представители стали понимать бесплодность демократической глобалистской повестки, которая сводится исключительно к постоянной войне всех против всех. Люди, заинтересованные в мирном развитии своей страны и не стесняющиеся быть патриотами, нашли свое место среди альт-правых и консерваторов, невзирая на цвет кожи и сексуальную ориентацию.Голосистым спикером англоязычных альт-правых стал тогда открытый гей Майло Яннопулос, а консервативные партии и в США, и в Европе начали вовлекать меньшинства в свою политическую борьбу. Независимо от исхода выборов в США этот тренд только набирает обороты.Пока же, если Трампу удастся выиграть президентские выборы, он сделает это благодаря меньшинствам. Эта парадоксальная история доказывает провальность политики демократов, умудрившихся растерять даже тех союзников, которых они сами для себя и вырастили.
https://ria.ru/20201031/biden-1582398475.html
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
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https://ria.ru/20201021/sudya-1580671791.html
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Виктория Никифорова
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Новости
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дональд трамп, хиллари клинтон, лгбт-сообщество, джо байден, демократическая партия сша, сша, авторы, в мире

Трансгендеры — за Трампа: раскол в американских меньшинствах

08:00 01.11.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin Активист держит флаг ЛГБТ у здания Верховного суда США в Вашингтоне
Активист держит флаг ЛГБТ у здания Верховного суда США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Накануне президентских выборов у действующего президента США появились симпатизанты даже в тех стратах общества, что официально считаются его злейшими врагами. Уже несколько месяцев опросы фиксируют рост числа трампистов среди разного рода меньшинств.
Это не очень приятная статистика для Демпартии, чьей официальной вотчиной меньшинства считаются уже давно. Собственно, вся работа по разделению общества на более или менее воинствующие группировки и разжигание между ними конфликтов проводилась под патронажем этой партии и всегда шла в ее интересах.
Десятилетия пропагандистской работы привели к тому, что большое число американцев стало осознавать себя не американцами, а в первую очередь представителями того или иного minority, будь то чернокожие или представители ЛГБТ, феминистки или просто женщины.
На пересечениях меньшинств возникали разнообразные, более или менее перспективные сочетания, которые складывались в новые иерархии. Например, быть белой цисгендерной женщиной оказалось не совсем круто. Черная цисгендерная женщина — это был уже ранг повыше. Черная небинарная женщина — еще круче. Черный трансгендер, нелегально иммигрировавший в США, — уже просто элита.
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Разумеется, никакой реальности эта вымышленная иерархия не отражала. Подавляющее большинство чернокожих, трансгендеров и нелегальных мигрантов всегда было обречено на глухое прозябание. Однако символический статус (плюс появившаяся этим летом индульгенция на разграбление магазинов в рамках BLM) как-то компенсировал реальные жизненные проблемы.
Если посчитать все меньшинства, включая женщин, то получается, что при правильном подходе их вполне можно превратить в большинство электората. Этим активно занимается Демпартия, навязывая обществу идею о том, что все "униженные и оскорбленные", а также продвинутые и креативные должны голосовать за Джо Байдена. В то время как за Трампа, по мнению демократической медиапропаганды, голосуют только белые цисгендерные мужчины из умирающих городов Ржавого пояса.
Люди с флагами США у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Однако в последнее время эта стройная система дает сбои. Еще в августе опрос John Zogby Strategies показал, что за четыре года президентства Трамп заметно нарастил свою группу поддержки среди афроамериканцев. Сегодня за него собираются проголосовать 20% чернокожих избирателей — против восьми процентов в 2016 году. С 28 до 39% выросла поддержка президента среди испаноязычного нацменьшинства. Аналитики штаба Трампа считают, что это гораздо больше, чем нужно ему для победы, — при условии, разумеется, что с ним останется и его белый электорат.
С женщинами у Трампа и на прошлых выборах все было хорошо. За него проголосовали 53% белых женщин, и еще долго потом демократические СМИ выходили с раздумчивыми заголовками типа "Можно ли быть феминисткой и голосовать за Трампа?". Оказалось, еще как можно.
Пропагандистская кампания, развернутая тогда демократами вокруг болтовни Трампа в мужской раздевалке, многим женщинам показалась сущей ерундой. Газета Guardian процитировала избирательниц, сделавших выбор в пользу Трампа. Им совершенно до лампочки была его "неуважительность". За него голосовали потому, что он обещал не поднимать налоги, создать рабочие места, разобраться с экономикой и повысить безопасность жизни.
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Опрос показал рост рейтинга Трампа за три дня до выборов
"То, что я разделяю некоторые феминистские взгляды, не означает, что я должна голосовать за кого-то только потому, что у нее есть вагина," — сказала избирательница, поясняя Guardian, почему не отдала свой голос за Хиллари Клинтон.
Пока Трамп опережает соперника по голосам белых работающих женщин. Однако если взять всех американок в целом, то небольшое преимущество есть у Байдена. Впрочем, опыт 2016 года показал, что прямо экстраполировать результаты опросов на результаты выборов невозможно. Есть ощущение, что в реальности за Трампа может проголосовать куда больше американок, которых сейчас просто пугает перспектива высказаться за своего кандидата и получить вал хейта от демократических активистов.
Накал псевдофеминистской пропаганды в исполнении демократов тоже мог за прошедшие четыре года отпугнуть вменяемых избирательниц. Чего стоил хотя бы "антитрамповский" женский марш, на котором все носили розовые шапки в форме вагины, а певица Мадонна предлагала взорвать, мягко выражаясь, "к чертям" Белый дом?
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Трамп не сумел задавить врага Америки: Байден сделает это по-настоящему
Интересные цифры накануне выборов демонстрирует ЛГБТ-сообщество. Данные экзит-поллов в 2016 году показали, что среди представителей сексуальных меньшинств за Трампа проголосовало около 14%. При этом 75% были за Клинтон, а 11% где-то потерялись. А вот опрос, проведенный в мобильном приложении для геев в сентябре, продемонстрировал, что за Трампа готовы отдать голос уже 45% мужчин-гомосексуалов — почти столько же, сколько за Байдена.
Своя группа поддержки есть у Трампа и среди трансгендеров. На встречах с соратниками действующий президент с улыбкой размахивает радужным флагом, на котором написано "ЛГБТ за Трампа". Футболка "Трансгендеры за Трампа" продается на Amazon за 17 долларов 98 центов.
Смелость "меньшевиков", поддерживающих действующего президента, вызывает уважение. Сначала об этих диссидентах практически не упоминали в СМИ. Потом начали писать как о редкой диковинке, с интонацией "в наших краях появилась женщина с бородой". Но сегодня они живут в атмосфере непрекращающейся травли, запугивания и угроз.
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21 октября, 08:00
Страшный суд для "американской мечты"
Прессинг идет с двух сторон. Демократические СМИ, составляющие процентов 90 от всего инфополя Америки, шельмуют всех сторонников Трампа "расистами", "сексистами", "антифеминистами" и прочими обидными словами. Но еще страшнее та ненависть, которую вызывают сторонники Трампа у представителей собственного меньшинства.
Запертые в идеологическом гетто, они становятся жертвами бойкота или агрессивных нападок со стороны своих же "братьев". "Я вообще не считаю, что черный, который голосует за Трампа, — это нормальное человеческое существо," — заявил в радиоэфире известный чернокожий стендап-комик Д. Л. Хьюли.
Для представителей ЛГБТ заявление о консервативных взглядах становится "вторым каминг-аутом" и также бьет по самооценке. "Это вечная война, — жалуется изданию Daily Beast сторонница Трампа транс-женщина Коко Хейнс. — Люди спрашивают, на самом ли деле я трансгендер. Считают меня "подделкой". Называют меня лгуньей".
Гроб с телом бывшей первой леди Барбары на похоронной службе в Епископальной церкви Св. Мартина в Хьюстоне, США. 21 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 13:37Религия и мировоззрение
Правозащитники заявили о дискриминации верующих в Европе и США
Идейный раскол внутри меньшинств наметился еще до выборов 2016 года. Многие их представители стали понимать бесплодность демократической глобалистской повестки, которая сводится исключительно к постоянной войне всех против всех. Люди, заинтересованные в мирном развитии своей страны и не стесняющиеся быть патриотами, нашли свое место среди альт-правых и консерваторов, невзирая на цвет кожи и сексуальную ориентацию.
Голосистым спикером англоязычных альт-правых стал тогда открытый гей Майло Яннопулос, а консервативные партии и в США, и в Европе начали вовлекать меньшинства в свою политическую борьбу. Независимо от исхода выборов в США этот тренд только набирает обороты.
Пока же, если Трампу удастся выиграть президентские выборы, он сделает это благодаря меньшинствам. Эта парадоксальная история доказывает провальность политики демократов, умудрившихся растерять даже тех союзников, которых они сами для себя и вырастили.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 08:00
Какой президент США выгоден России?
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонЛГБТ-сообществоДжо БайденДемократическая партия СШАСШААвторыВ мире
 
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