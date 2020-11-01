https://ria.ru/20201101/masochnyy-rezhim--1580646346.html

"Бизнес малый, а штраф — неподъемный". Как выживают предприниматели

"Бизнес малый, а штраф — неподъемный". Как выживают предприниматели

Малый и средний бизнес еще не оправился от последствий весенних ограничений, а осень принесла новые сложности — участившиеся проверки. Штрафы порой несоизмеримы РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

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анастасия татулова

коронавирус в россии

проверки

бизнес

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Малый и средний бизнес еще не оправился от последствий весенних ограничений, а осень принесла новые сложности — участившиеся проверки. Штрафы порой несоизмеримы с доходами. При этом воздействовать на посетителей, игнорирующих масочным режим, по сути, невозможно. О том, как выживают предприниматели, — в материале РИА Новости. С маской по жизни"Наденьте маску! Пожалуйста, наденьте! И перчатки тоже!" — так охранник столичного супермаркета встречает каждого покупателя. "Иногда мне кажется, все вокруг глухие", — тяжело вздыхает он. Клиенты неохотно, но все-таки натягивают на нос средство защиты. Но если пожилая москвичка выбирает товары в "обмундировании", то подростки, исчезнув из поля зрения, сразу спускают маску на подбородок. "Во всем мире чрезвычайная ситуация. Она требует соблюдения мер безопасности — как со стороны клиентов, так и бизнеса. Россия не исключение. Однако на деле мы сталкиваемся с резко негативной реакцией на просьбы надеть маски и перчатки", — рассказывает общественный омбудсмен по делам малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова.Но как бы ни сопротивлялись посетители, нет маски — нет покупки. Кроме того, покупателей-нарушителей рекомендуют привлекать к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России. "Сумму штрафа определяет судья или административная комиссия. Размер — от одной до тридцати тысяч рублей. В Москве — четыре", — говорит юрист ГК "Лигал" Кирилл Гавриличев. Потребителя сначала предупреждают, а потом наказывают. А с бизнесом не церемонятся. Проверка может нагрянуть в любой момент. "Приходят под закрытие предприятия. Посетителей нет. Сотрудник без маски: он только что поел и не успел надеть ее обратно. Выписывают штраф", — приводит пример Анастасия Татулова. Только кнут и никакого пряникаПодобные случаи не редкость. С ними сталкиваются как магазины, так и заведения общественного питания и отдыха.Собственной "масочной" историей поделилась владелец кондитерской LaPrincesseChoco Алла Комиссарова: "Десятого августа явились проверяющие из управы. Был понедельник — выходной день. Работали только продавец на кассе в кондитерской и уборщица в цеху. Она вышла в торговую зону, чтобы забрать мусор. Без маски, поскольку покупателей не было, а между сотрудниками — большая дистанция". Зафиксировали нарушение. Объяснения про отсутствие клиентов не приняли. "Сказали, что проверяющие лица — это и есть посетители. Суд состоится 5 ноября", — констатирует Комиссарова.Протокол об административном нарушении имеется в распоряжении агентства. Чтобы разобраться в ситуации, РИА Новости обратилось в Роспотребнадзор. Ведомство перенаправило запрос в оперативный штаб Москвы, куда дозвониться не удалось. Управа района Сокол, сотрудники которой проводили проверку, на момент публикации ничего не ответила. "Пандемия — своеобразный пропуск. За последний месяц к нам приходили несколько раз. Маска у сотрудника прилегает к лицу недостаточно плотно, сертификат на антисептики в электронном виде не устроил, дистанционная разметка на полу не той толщины или длины, да и вообще ее мало. При этом в рекомендациях соответствующей информации нет", — жаловался владелец одного из столичных кафе, пожелавший остаться анонимным. К слову, большинство опрошенных агентством предпринимателей не захотели раскрываться. Боятся очередных проверок. "Недавно пришли двое из управы. Сотрудник обедал без перчаток. Один. Это посчитали нарушением. Сообщили, что штраф точно будет и составит от 100 до 300 тысяч рублей. Но конкретную сумму определит суд", — рассказала владелец кафе на севере Москвы, которая также предпочла остаться инкогнито. Бизнес опасается, что постоянные проверки вынудят свернуть дело. У Роспотребнадзора другая позиция. Там уверены: жесткие меры исправят ситуацию. "Принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет. И только наши точечные надзорные мероприятия, выявившие нарушителей, привели к тому, что мы вынуждены приостанавливать объекты, опечатывать их незамедлительно и в течение суток направлять материалы в суд", — заявила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании Мосгордумы. Между молотом и наковальней"Если клиент нарушает масочный режим, а сотрудник беспрепятственно оказывает ему услуги, то оштрафовать могут одновременно и покупателя, и работника, а также юридическое лицо, допустившее нарушение", — напоминает Марина Пятенок, адвокат коллегии адвокатов города Москвы "Корчаго и партнеры". Причем размеры наказания разнятся. Для сотрудника, как для рядового россиянина, — от одной до 30 тысяч рублей. А вот юридическому лицу придется раскошелиться как за нерадивого работника, так и за легкомысленного клиента. Штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 500 тысяч до миллиона. Альтернатива — приостановка деятельности сроком до 90 суток. Однако работник защищен Трудовым кодексом, клиент — Гражданским. "Уборщица завтра увольняется, а ты остаешься со штрафом. В России личная ответственность за себя и собственное здоровье далека от желаемого. В результате бизнес оказался между молотом и наковальней. С одной стороны — клиенты, которые не хотят соблюдать режим. С другой — правила, за нарушение которых последует штраф", — поясняет Анастасия Татулова. Не маской единой"При этом триста тысяч рублей — огромная сумма для еле сводящего концы с концами малого и среднего бизнеса. Он до сих пор не восстановился после весенних ограничений", — уверен экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Петр Пушкарев. О негативных последствиях говорят и сами предприниматели. "Обороты сильно упали, долги по аренде не закрыты. Штрафы за маски несоизмеримы с доходами", — подчеркивает Алла Комиссарова. Летом оборот ее кондитерской едва дотягивал до 300 тысяч рублей. Он не перекрывает текущие расходы на аренду, зарплату сотрудников и закупку продуктов. Впрочем "масочный режим" — вершина айсберга. Ежедневно бизнесмены сталкиваются с пережитками прошлого, часто жалуются на несовершенный Трудовой кодекс, устаревшие стандарты. И ряды предпринимателей продолжают редеть. Количество предприятий малого и среднего бизнеса снизилось с начала года на 297,3 тысячи (около пяти процентов). Об этом свидетельствует Единый реестр субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). Неофициальные цифры также не радуют. По опросу "Like Центр", треть владельцев задумываются о закрытии в течение года, а 15 процентов уже это сделали.В качестве помощи общественный омбудсмен Татулова рекомендует вернуть предпринимателям налоги, выплаченные за прошлый год, в виде беспроцентного кредита. С ней согласны и экономисты. "Бизнесу необходим серьезный запас средств на развитие. Останется он на плаву, значит, и у бюджета сохранится на последующие годы налоговая база", — говорит Петр Пушкарев. Еще одно предложение — полный мораторий на проверки. Эта просьба уже частично услышана: весь следующий год плановых мероприятий такого рода у малого бизнеса не будет. К тому же президент намерен еще на три месяца продлить завершившуюся в октябре полугодовую отсрочку по уплате налогов и соцвзносов. Ведь далеко не все восстановили положение, согласился Владимир Путин. И теперь вместо ограничительных мер — нужны меры поддержки.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия татулова, коронавирус в россии, проверки, бизнес