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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201101/kronshtadskiy-1582495885.html
Памятник Иоанну Кронштадскому поставят в Голливуде
Памятник Иоанну Кронштадскому поставят в Голливуде
Четыре памятника Иоанну Кронштадскому освятят в Санкт-Петербурге в воскресенье, один из которых – отправится позже в Голливуд, рассказали РИА Новости в фонде... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:45
2020-11-01T10:45
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
голливуд
архангельская область
сша
справки
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Четыре памятника Иоанну Кронштадскому освятят в Санкт-Петербурге в воскресенье, один из которых – отправится позже в Голливуд, рассказали РИА Новости в фонде "Общее Дело", который профинансировал создание памятников."В день рождения святого Иоанна Кронштадского в Николаевском Морском Кафедральном соборе Санкт-Петербурга освятят четыре памятника святому. Эти монументы после направят в дар православным общинам Австралии (храм успения пресвятой Богородицы в Мельбурне), США (храм Покрова Пресвятой Богородицы в Голливуде, Лос-Анжелес), Абхазии и Архангельской области – на малой родине святого в селе Сура", - рассказали РИА Новости организаторы.Ранее памятники святому по этой программе поставили в Воронеже, Вашингтоне и Германии."В этом году исполняется 30-летие канонизации Иоанна Кронштадского – одного из самых почитаемых русских святых, он был вначале канонизирован зарубежной церковью, потом в России. Идея нашей акции – объединить религиозные общины по всему миру в связи с поминанием святого Иоанна Кронштадского", - рассказали в Фонде.Организаторами выступили фонд "Под Покровом Богородицы", фонд "Общее Дело" при поддержке военного отдела Санкт-Петербургской епархии.
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голливуд
архангельская область
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религия, новости - религия и мировоззрение, голливуд, архангельская область, сша, справки

Памятник Иоанну Кронштадскому поставят в Голливуде

10:45 01.11.2020
 
© РИА Новости . А. Варфоломеев / Перейти в фотобанкИкона протоиерея, иконописца Георгия Иващенко "Иоанн Кронштадский"
Икона протоиерея, иконописца Георгия Иващенко Иоанн Кронштадский - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости . А. Варфоломеев
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Четыре памятника Иоанну Кронштадскому освятят в Санкт-Петербурге в воскресенье, один из которых – отправится позже в Голливуд, рассказали РИА Новости в фонде "Общее Дело", который профинансировал создание памятников.
"В день рождения святого Иоанна Кронштадского в Николаевском Морском Кафедральном соборе Санкт-Петербурга освятят четыре памятника святому. Эти монументы после направят в дар православным общинам Австралии (храм успения пресвятой Богородицы в Мельбурне), США (храм Покрова Пресвятой Богородицы в Голливуде, Лос-Анжелес), Абхазии и Архангельской области – на малой родине святого в селе Сура", - рассказали РИА Новости организаторы.
Ранее памятники святому по этой программе поставили в Воронеже, Вашингтоне и Германии.
"В этом году исполняется 30-летие канонизации Иоанна Кронштадского – одного из самых почитаемых русских святых, он был вначале канонизирован зарубежной церковью, потом в России. Идея нашей акции – объединить религиозные общины по всему миру в связи с поминанием святого Иоанна Кронштадского", - рассказали в Фонде.
Организаторами выступили фонд "Под Покровом Богородицы", фонд "Общее Дело" при поддержке военного отдела Санкт-Петербургской епархии.
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