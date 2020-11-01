https://ria.ru/20201101/kronshtadskiy-1582495885.html

Памятник Иоанну Кронштадскому поставят в Голливуде

Памятник Иоанну Кронштадскому поставят в Голливуде

Четыре памятника Иоанну Кронштадскому освятят в Санкт-Петербурге в воскресенье, один из которых – отправится позже в Голливуд, рассказали РИА Новости в фонде... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:45

2020-11-01T10:45

2020-11-01T10:45

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Четыре памятника Иоанну Кронштадскому освятят в Санкт-Петербурге в воскресенье, один из которых – отправится позже в Голливуд, рассказали РИА Новости в фонде "Общее Дело", который профинансировал создание памятников."В день рождения святого Иоанна Кронштадского в Николаевском Морском Кафедральном соборе Санкт-Петербурга освятят четыре памятника святому. Эти монументы после направят в дар православным общинам Австралии (храм успения пресвятой Богородицы в Мельбурне), США (храм Покрова Пресвятой Богородицы в Голливуде, Лос-Анжелес), Абхазии и Архангельской области – на малой родине святого в селе Сура", - рассказали РИА Новости организаторы.Ранее памятники святому по этой программе поставили в Воронеже, Вашингтоне и Германии."В этом году исполняется 30-летие канонизации Иоанна Кронштадского – одного из самых почитаемых русских святых, он был вначале канонизирован зарубежной церковью, потом в России. Идея нашей акции – объединить религиозные общины по всему миру в связи с поминанием святого Иоанна Кронштадского", - рассказали в Фонде.Организаторами выступили фонд "Под Покровом Богородицы", фонд "Общее Дело" при поддержке военного отдела Санкт-Петербургской епархии.

https://ria.ru/20170331/1491208666.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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