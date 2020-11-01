Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543335.html
В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян
В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян
С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:56
2020-11-01T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
турция
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:140:2788:1708_1400x0_80_0_0_5779c47f7d094c6075a71786012555e2.jpg
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.Собеседница агентства добавила, что в республике COVID-19 выявили у 326 российских граждан.Как заявлял ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Турции в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Турция входит в число стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение в период пандемии COVID-19. С лета рейсы также возобновлены в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Южную Корею, Японию и ряд других государств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581670872.html
россия
турция
анкара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_163:0:2624:1846_1400x0_80_0_0_9b6482a36a0621648db3b6fdf0c99482.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, турция, анкара, в мире

В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян

15:56 01.11.2020 (обновлено: 17:33 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Собеседница агентства добавила, что в республике COVID-19 выявили у 326 российских граждан.
Как заявлял ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Турции в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.
Турция входит в число стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение в период пандемии COVID-19. С лета рейсы также возобновлены в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Южную Корею, Японию и ряд других государств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 21:58Распространение нового коронавируса
Жириновский раскритиковал решение позволить россиянам отдыхать в Турции
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТурцияАнкараВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния