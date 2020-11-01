https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543335.html
В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян
В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян
С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:56
2020-11-01T15:56
2020-11-01T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
турция
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в мире
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.Собеседница агентства добавила, что в республике COVID-19 выявили у 326 российских граждан.Как заявлял ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Турции в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Турция входит в число стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение в период пандемии COVID-19. С лета рейсы также возобновлены в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Южную Корею, Японию и ряд других государств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581670872.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, турция, анкара, в мире