https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543335.html

В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян

В Турции с начала августа от коронавируса умерли 11 россиян

С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:56

2020-11-01T15:56

2020-11-01T17:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

турция

анкара

в мире

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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.Собеседница агентства добавила, что в республике COVID-19 выявили у 326 российских граждан.Как заявлял ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Турции в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Турция входит в число стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение в период пандемии COVID-19. С лета рейсы также возобновлены в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Южную Корею, Японию и ряд других государств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581670872.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, турция, анкара, в мире