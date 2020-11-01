https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516619.html

В России за сутки выписали 10 259 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 10 259 переболевших COVID-19

За сутки в России 10 259 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 1 225 673 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:43

2020-11-01T10:43

2020-11-01T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За сутки в России 10 259 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 1 225 673 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 259 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 225 673", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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