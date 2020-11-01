https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516619.html
В России за сутки выписали 10 259 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 10 259 переболевших COVID-19
За сутки в России 10 259 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 1 225 673 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:43
2020-11-01T10:43
2020-11-01T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За сутки в России 10 259 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 1 225 673 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 259 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 225 673", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество