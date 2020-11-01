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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582508914.html
В Москве еще 3341 человек вылечился от коронавируса
В Москве еще 3341 человек вылечился от коронавируса
Еще 3341 пациент вылечились от коронавируса в российской столице, всего медики вылечили более 314 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:12
2020-11-01T09:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еще 3341 пациент вылечились от коронавируса в российской столице, всего медики вылечили более 314 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 314 791", - сообщила Ракова.Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 3341 человек вылечился от коронавируса

09:12 01.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в Омске
Сотрудник скорой помощи в Омске - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еще 3341 пациент вылечились от коронавируса в российской столице, всего медики вылечили более 314 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 314 791", - сообщила Ракова.
Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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