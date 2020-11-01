https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582504448.html

Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом

Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом

Носящие очки люди оказываются в числе зараженных коронавирусом в пять раз реже, чем те, кто их не носит. Об этом "Российской газете" со ссылкой на исследования... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T07:19

2020-11-01T07:19

2020-11-01T07:19

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

весь мир

новосибирский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581274634_0:152:3070:1879_1400x0_80_0_0_873b189a271a880dfacbac719b7be1d0.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Носящие очки люди оказываются в числе зараженных коронавирусом в пять раз реже, чем те, кто их не носит. Об этом "Российской газете" со ссылкой на исследования китайских ученых рассказал доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов.По его словам, такая тенденция проявляется ярко именно КНР, так как там непопулярны контактные линзы, и при этом многие ходят в очках.Нетесов отметил, что среди пациентов с COVID-19 оказалось только 10% в очках. По его словам, основными каналами заражения коронавирусом являются слизистые носа и глаз, поэтому помимо очков также важно носить медицинские маски.Как носить маску, чтобы не запотевали очкиРанее медицинский блогер Филипп Кузьменко дал совет тем, как носить маску, избегая запотевания очков. По его словам, можно, например, обработать очки специальным средством или сменить маску на респиратор."Можно попробовать специальный спрей-антифог, чтобы не запотевали стекла с внутренней стороны. Или носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан, который обычно сбоку, тогда на очки он не будет попадать. Я бы советовал людям, которые носят очки, носить респиратор, тогда им будет проще", – сказал Кузьменко.Блогер также сообщил, что в Японии придумали, как подогнать под очки обычную одноразовую медицинскую маску. Нужно просто завернуть внутрь ее верхний край, тот, где расположена гибкая алюминиевая вставка.Опасное сочетаниеОдновременное заражение коронавирусом и гриппом крайне опасно, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом в интервью британской газете Daily Express рассказал врач медицинского центра в Портленде Рави Томар.Медик подтвердил возможность заражения двумя вирусными инфекциями одновременно, что, как отметил он, мешает иммунитету бороться с болезнью.В свою очередь американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19.Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые "события-суперраспространители", при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.Кроме того, из-за долгого инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение COVID-19 может длиться две недели, тогда как у гриппа это "окно" гораздо меньше — симптомы проявляются уже через три дня после заражения.Новый способ выявленияАмериканские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета.Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.COVID-19На сегодня, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже больше 45,8 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией. Жертвами нового вируса стали свыше 1,1 миллиона граждан.По последним данным, в России зарегистрировано 1,62 миллиона случаев COVID-19. От коронавируса скончались более 27 тысяч пациентов. Побороть инфекцию смогли 1,22 миллиона граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582503217.html

https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582499281.html

https://ria.ru/20201031/kutsenko-1582483917.html

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир, новосибирский государственный университет