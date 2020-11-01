Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/kladbische-1582562544.html
В Омской области школьники сломали 43 креста на кладбище
В Омской области школьники сломали 43 креста на кладбище
Школьники возрастом 9 и 12 лет из Омской области накануне Хэллоуина повредили 43 креста на кладбище "из хулиганских побуждений", сообщается на сайте УМВД... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T19:18
2020-11-01T19:39
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582564291_0:16:801:466_1400x0_80_0_0_57121e5b4a4f12c564c98d504b6d704b.jpg
ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Школьники возрастом 9 и 12 лет из Омской области накануне Хэллоуина повредили 43 креста на кладбище "из хулиганских побуждений", сообщается на сайте УМВД региона.Сообщение о повреждении надгробий в селе Алексеевка Любинского района Омской области поступило 31 октября, говорится в сообщении УМВД по Омской области в воскресенье."При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой установлено, что 43 надгробных креста повалены и сломаны... полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников девяти и 12 лет", - говорится в сообщении полиции.Местные жители видели подростков гуляющими по территории кладбища. Надгробия они повредили 30 октября, как поясняют в полиции, из хулиганских побуждений.Детей в присутствии родителей опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Ранее семьи на учетах в органах внутренних дел не состояли, характеризуются положительно, отмечают в УМВД по Омской области. Проводится проверка, подростков пообещали поставить на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201023/pamyatnik-1581284757.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582564291_0:0:727:545_1400x0_80_0_0_03cbb531aeaccf83dc3b8e4af7fbde07.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омская область, происшествия

В Омской области школьники сломали 43 креста на кладбище

19:18 01.11.2020 (обновлено: 19:39 01.11.2020)
 
© Фото : УМВД по Омской областиПоврежденные подростками надгробия в селе Алексеевка Любинского района Омской области
Поврежденные подростками надгробия в селе Алексеевка Любинского района Омской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : УМВД по Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Школьники возрастом 9 и 12 лет из Омской области накануне Хэллоуина повредили 43 креста на кладбище "из хулиганских побуждений", сообщается на сайте УМВД региона.
Сообщение о повреждении надгробий в селе Алексеевка Любинского района Омской области поступило 31 октября, говорится в сообщении УМВД по Омской области в воскресенье.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой установлено, что 43 надгробных креста повалены и сломаны... полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников девяти и 12 лет", - говорится в сообщении полиции.
Местные жители видели подростков гуляющими по территории кладбища. Надгробия они повредили 30 октября, как поясняют в полиции, из хулиганских побуждений.
Детей в присутствии родителей опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Ранее семьи на учетах в органах внутренних дел не состояли, характеризуются положительно, отмечают в УМВД по Омской области. Проводится проверка, подростков пообещали поставить на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 22:32
В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
 
Омская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния