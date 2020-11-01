https://ria.ru/20201101/kladbische-1582562544.html

В Омской области школьники сломали 43 креста на кладбище

В Омской области школьники сломали 43 креста на кладбище

Школьники возрастом 9 и 12 лет из Омской области накануне Хэллоуина повредили 43 креста на кладбище "из хулиганских побуждений", сообщается на сайте УМВД... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T19:18

2020-11-01T19:18

2020-11-01T19:39

омская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582564291_0:16:801:466_1400x0_80_0_0_57121e5b4a4f12c564c98d504b6d704b.jpg

ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Школьники возрастом 9 и 12 лет из Омской области накануне Хэллоуина повредили 43 креста на кладбище "из хулиганских побуждений", сообщается на сайте УМВД региона.Сообщение о повреждении надгробий в селе Алексеевка Любинского района Омской области поступило 31 октября, говорится в сообщении УМВД по Омской области в воскресенье."При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой установлено, что 43 надгробных креста повалены и сломаны... полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников девяти и 12 лет", - говорится в сообщении полиции.Местные жители видели подростков гуляющими по территории кладбища. Надгробия они повредили 30 октября, как поясняют в полиции, из хулиганских побуждений.Детей в присутствии родителей опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Ранее семьи на учетах в органах внутренних дел не состояли, характеризуются положительно, отмечают в УМВД по Омской области. Проводится проверка, подростков пообещали поставить на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20201023/pamyatnik-1581284757.html

омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, происшествия