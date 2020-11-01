https://ria.ru/20201101/kipr-1582525083.html

Кипр отменил программу "золотых паспортов"

Кипр отменил программу "золотых паспортов"

На Кипре с 1 ноября отменяется Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T12:25

2020-11-01T12:25

2020-11-01T14:33

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АФИНЫ, 1 ноя — РИА Новости. На Кипре с 1 ноября отменяется Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов.Совет министров на внеочередном заседании 13 октября по предложению министров финансов и внутренних дел отменил КИП. Отмена программы связана с ее недостатками и злоупотреблениями, пояснил представитель правительства.Минфин и до этого планировал сократить количество выдаваемых паспортов с 700 в год до 300 в 2021 и 2022 годах и до 200 в 2023 году. Однако было решено немедленно отказаться от КИП.Поводом для отмены существующей программы стал громкий скандал — выход в эфир фильма-расследования о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Решение о прекращении КИП было принято на следующий день после выхода фильма.На смену может прийти новая инвестиционная программа, но ее параметры пока не известны.ПрограммаПрограмма действовала с 2013 года. На Кипре для получения "золотого паспорта" необходимо было вложить в экономику пять миллионов евро, в 2016 году "порог" был снижен до 2,5 миллиона евро инвестиций и затем до двух миллионов евро.Согласно КИП, негражданин Кипра мог подать заявку на получение кипрского гражданства путем исключительной натурализации при соблюдении ряда условий. В частности, если его компания выплачивает налоговые поступления для Кипра в размере 100 тысяч евро в течение как минимум трех лет и при условии, что этот налог уже уплачен или предварительно оплачен. Заявитель должен сделать необходимые инвестиции за три года до даты подачи заявки и сохранить эти инвестиции в течение как минимум трех лет с даты натурализации.Требуется также справка об отсутствии судимости.По данным Минфина, с 1 июня 2013 года до 31 декабря 2019-го натурализацию прошли 2855 инвесторов. Больше всего кипрских "золотых паспортов" было выдано в 2019 году — 737, их покупатели сделали тогда более 1,6 миллиарда евро инвестиций.Министерство внутренних дел Кипра пообещало, что рассмотрит 586 заявлений, которые были поданы до 30 сентября 2020 года, и те заявления, которые успеют подать до прекращения действия КИП.Что касается национальностей людей, натурализация которых была одобрена, то первыми с большим отрывом идут россияне, за ними идут китайцы и меньшее количество инвесторов — украинцы, ливанцы и саудиты. Инвестиции в недвижимость в этот период в основном осуществляли граждане России и Китая.В 2013-2019 годах инвестиции составили 9,68 миллиарда евро, большая часть пришлась на недвижимость — 6,43 миллиарда евро. Помимо этого, инвесторы вкладывались в облигации государственные и корпоративные — 580 миллионов евро, предприятия — 1,224 миллиарда евро.Отмена программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции не окажет значительного влияния на экономику Кипра, она обойдется экономике примерно в 0,3-0,4 процента ВВП, сообщил РИА Новости сотрудник Минфина Кипра, занимающийся вопросами инвестиций и натурализации."Вклад в экономику в последние три года составлял 0,3-0,4 процента ВВП. Думаю, и отмена программы будет иметь что-то аналогичное", — сказал чиновник.ВВП Кипра в 2019 году составил 21,5 миллиарда евро.По словам чиновника, влияние КИП в целом на экономику было незначительным. Правительство Кипра получает от инвестиционной программы только косвенные налоги, оно не получает прямые доходы от программы, пояснил он.Вначале программа включала инвестиции в государственные облигации, депозиты, акции, участие в компаниях. Однако вклады в акции и депозиты, несмотря на то что они приносят пользу экономике, не приводят к увеличению добавленной стоимости и не оказывают прямое и пропорциональное влияние на ВВП. Продажа активов, созданных в предыдущие годы, также не приводит к увеличению добавленной стоимости. Влияние инвестпрограммы было относительно небольшим для экономики, но ощутимым для сектора недвижимости и занятости в строительном секторе. Инвестиции в рамках программы в 2016-2019 годах привели к созданию примерно трех тысяч рабочих мест.Скандальное расследованиеСША и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов.В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов. В докладе от 6 августа конгрессу заместитель госсекретаря США Сигал Мандеклер выдвинул серьезные обвинения против Кипра в связи с "подозрительными" российскими капиталами, включив его вместе с Латвией в число стран, вызывающих беспокойство у правительства США по этому вопросу.Кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую систему, и в декабре 2018 года Кипр усилил проверки заявителей и нанял три специализированные аудиторские компании для контроля инвесторов. В 2019 году были приняты новые правила, призванные защитить престиж Кипра, а в ноябре 2019 года Совет министров Кипра принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство в порядке исключения. Тогда речь шла о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малайзийце.Малайзийцем оказался известный предприниматель Джо Лоу, а паспорт ему помогал получить архиепископ Кипрский Хризостом. Он ходатайствовал о предоставлении Джо Лоу кипрского гражданства после того, как Кипрская православная церковь получила от предпринимателя 310 тысяч евро пожертвований. Хризостом тогда заявил, что церковь не знала о криминальном происхождении денег и хочет их вернуть.Однако окончательный удар по инвестпрограмме и престижу Кипра нанесла катарская телекомпания "Аль-Джазира".По словам местных экспертов, "Аль-Джазира" обрушила всю политическую систему Кипра, привела ее к коллапсу.Телекомпания 23 августа на основании попавших в ее распоряжение секретных документов Кипра опубликовала расследование, озаглавленное Cyprus Papers — "Кипрские бумаги", в котором утверждала, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а среди "покупателей" кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности. Глава МВД Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр. Вместе с тем Счетная палата Кипра объявила о проведении аудита предоставления кипрского гражданства в рамках КИП.Президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.Второй фильм "Аль-Джазира" показала 12 октября, и в нем речь шла о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства. В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший "инвестору" с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, который является одним из крупнейших застройщиков страны. После скандала Силлурис и Дзиованнис ушли в отставку.До отставки Силлурис назвал телеканал тенденциозным и сказал, что "Аль-Джазира" выступает в чьих-то политических интересах.Однако один из авторов фильма, журналист Дэвид Харрисон, заявил кипрским СМИ, что выход фильма "в сложный период для Кипра" — простое совпадение. Харрисон приехал на Кипр, "чтобы записать реакцию людей и государства" на фильм. Он рассказал, что тайную запись встречи с председателем парламента Кипра Силлурисом журналисты сделали раньше, чем получили "Cyprus Papers" — более тысячи секретных документов из парламента по предоставлению гражданства. Их показывали в фильме 23 августа.Харрисон рассказал, что у них есть и "другие аудиовизуальные материалы", которые они не включили в опубликованный документальный фильм.Реакцией киприотов он остался доволен. "Меня радует то, что люди, граждане заботятся о своей стране и реагируют на коррупцию. Они разгневаны и готовы выйти из своих домов на улицы в знак протеста. Ваша страна в ваших руках. Это не моя страна. Я надеюсь, что, пролив свет на некоторые проблемы этой страны, вы, ее граждане, отреагируете и потребуете прозрачности и перемен. Это ваша страна, и то, что сегодня здесь происходит, прекрасно. Мы сделали кое-что маленькое, но в конце концов народ Кипра должен иметь правительство и страну, которых они заслуживают и хотят", — сказал Харрисон телеканалу Sigma.Что дальше?На Кипре есть сектора экономики, которые нуждаются в инвестициях, такие как научные исследования и инновации, сельское хозяйство, но планы государства по инвестициям ограничивались лишь элитным жильем.Министерство финансов Кипра пока не сообщило, какой будет новая инвестиционная программа — этот вопрос оно оставило открытым до завершения консультаций с Еврокомиссией.Предполагается, что льготы по новой программе смогут получить инвесторы, реально проживающие на Кипре, вместо паспортов им будут выдавать долгосрочные визы. Об этом заявил министр финансов Константинос Петридис при обсуждении в парламентском комитете по финансам нового бюджета. По его словам, привлекательным для инвестиций делают Кипр не программы натурализации, а благоприятный налоговый режим, английская система права и хорошая инфраструктура.Пока ясно, что правительство не намерено возвращать инвестиционную программу в том виде, в котором она была.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zolotye-pasporta-1582426826.html

https://ria.ru/20201018/kipr-1580390104.html

https://ria.ru/20201015/kipr-1579905760.html

https://ria.ru/20201006/gorod-1578525702.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ofshor-1577786886.html

https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html

https://ria.ru/20200803/1575301039.html

https://ria.ru/20201005/nalog-1578211270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинос петридис, еврокомиссия, евросоюз, кипр, китай, сша, экономика