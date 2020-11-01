https://ria.ru/20201101/keramika-1582272255.html

Они приехали в умирающую деревню и сделали невероятное

Они приехали в умирающую деревню и сделали невероятное

Тридцать лет назад Нина Мишинцева, горожанка, привыкшая к комфортной жизни, вместе с мужем переехала в глухую вологодскую деревню под Ферапонтово. Открыла... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Тридцать лет назад Нина Мишинцева, горожанка, привыкшая к комфортной жизни, вместе с мужем переехала в глухую вологодскую деревню под Ферапонтово. Открыла керамическую мастерскую на бывшем скотном дворе, пригласила на работу местных. Сейчас в крошечное Куракино, где всего десяток домов, приезжают экскурсионные автобусы. Нина Георгиевна изготавливает изразцы по старинным технологиям — благодаря ее мастерской и держится до сих пор все село. "Работать на дядю стало стыдно"Нина Мишинцева выросла в Вологде, потом поступила в Абрамцевское художественно-промышленное училище. По распределению уехала в Новосибирск — работала в НИИ. "Я провела там почти 15 лет, часто бывала в экспедициях. Но с моим опытом работать на чужого дядю в определенный момент стало просто стыдно. Нужна собственная мастерская. Для керамистов это всегда сложный и больной вопрос: чаще всего они привязаны к заводам, которые диктуют свои условия", — объясняет Нина. И они с мужем перебрались в Куракино — на родину супруга. Он занялся фермерским хозяйством, она — любимой керамикой. Под мастерскую переделали скотный двор. Первые годы было тяжело. "Я — городской житель, мне пришлось поменять все. Было очень трудно, но сейчас я не жалею. А как может быть легко, когда приезжаешь в деревню, где нет благоустроенного дома, не налажен быт, у тебя трое маленьких детей, но тут нет садика?"Мишинцевы поселились в старой школе — супруг Нины там учился. Он выкупил здание в надежде отремонтировать его и возродить. Не вышло. "Бывают ошибки, но они постепенно выправляются, из минуса получается плюс, если к этому правильно относиться: работать, а не лежать как бревно", — рассуждает Нина. Ее дети с удовольствием вспоминают то время: в таком просторном здании можно было играть в казаков-разбойников. Летом родственники привозили малышню — школа наполнялась смехом и гамом. Бытовые условия, впрочем, были спартанские. "Падающий потолок подпирали бревнами. В классах высота потолков — четыре метра, где-то наверху — 25 градусов, а внизу — ноль. Мы были молодые, активные, пережили все это со смехом. Сейчас я бы на такой подвиг не решилась", — признается Нина."Глина вызревает — как сыр"В итоге Мишинцевы построили большой дом на собственной земле. "Хозяйство, мастерская рядом. Все удобства, интернет — мечта! Не нужно никуда ездить, стоять в пробках, спускаться в метро, два-три часа терять в дороге. Три минуты до любимой мастерской. Все экологически чистое, производство нас кормит", — рассказывает Нина Георгиевна. Она не закупает обработанную глину, как городские керамисты, а добывает сама: в Куракино полный цикл производства. "В XVI-XVI веках, когда не было электрооборудования, станков, которые отжимают воду, в гончарных мастерских по всему миру и на Руси тоже глину готовили достаточно просто: массу заливали в облицованную доской яму в отапливаемом помещении, чтобы не было прямого соприкосновения с землей. Вода естественным образом уходит. Можно заготовить много материала, но не сразу — за полтора-два года. Глина вызревает — как сыр. Это живой организм, тут нужно время. Как с тестом — только ему достаточно пары часов, а глине требуется несколько лет".Теперь старинной технологией практически никто не пользуется, хотя "материал получается необыкновенный". "На больших заводах глина обезвоживается автоматически — при помощи сложных дорогих станков. В моих условиях получилось применить традиционную технологию, не требующую больших затрат, поэтому и стоимость изразцов у меня гораздо ниже, чем в мастерских Москвы и Санкт-Петербурга, покупающих сырье у заводов", — объясняет тонкости Мишинцева. Она нанимает работников, копающих глину. Материал измеряет "КамАЗами". Говорит, за год уходит около пяти тонн. "Кажется, что керамика — это просто. Сделать горшок на круге действительно можно за несколько минут. Но для этого нужно подготовить помещение и глину. Как с кулинарией: испечь пирожок недолго, однако приплюсуйте к этому время на то, чтобы вскопать поле, засеять его, собрать урожай". Мишинцева изготавливает изразцы. По ее словам, это очень тяжелое производство. "Нет особых методик — только интуиция и практика. Чтобы разработать один комплект, приходится несколько раз все переделывать. Изразцы — интересный и удивительный товар. Они нравятся людям любого возраста и образования, я не встречала тех, кто к ним равнодушен. Выложенная изразцами печь или камин — центральный объект в доме, который останется детям и внукам. Он должен радовать многих людей. К нему очень много требований, он не может надоесть через пять минут или много лет". "Не было бы деревни"Согласно переписи 2010 года, в Куракино живет 14 человек. Нина Георгиевна замечает, что из десятка домов зимой половина пустует, летом приезжают дачники. Раньше в ее керамической мастерской трудилось порядка пятнадцати человек, теперь непосредственно изделиями занимаются трое-четверо, но есть и подсобные рабочие. Впрочем, роспись — это только сама Мишинцева. Также люди заняты на фермерском хозяйстве мужа. Порой их задачи пересекаются. Так, для обработки изделий применяется коровье молоко. В крошечном Куракино вакансий больше нет. Общественный транспорт до деревни не ходит — у некоторых есть личные машины, другие добираются на такси. А дальше — "леса дремучие до Архангельской области, с лосями и медведями".Также Мишинцевы открыли гостевой дом. "Хочется поддержать этот край, чтобы все не рухнуло. Бывает же такое, что люди уезжают на лето с семьей в глубинку. Значит, надо это использовать. Хочется, чтобы теплилась жизнь, поля были засеяны. Не всем же в городах сидеть. Кому-то нужен свежий воздух, парное молочко, нормальное мясо без антибиотиков". Впрочем, все трое детей Нины предпочли город — работают в Санкт-Петербурге. Но связь с семьей не теряют: ведут в социальных сетях страницы "Куракинская керамика", продвигают изготавливаемые матерью продукты. "Очень хорошо, что они в одном городе. Когда мы туда едем, навещаем сразу всех, каждому привозим продукты — хочется их подкормить правильной пищей". Нина понимает выбор детей, говорит, что "никогда их за шкирку в мастерскую не тянула". Но все же грустит из-за того, что пока у нее нет преемника. "Мои внуки интересуются керамикой. Надо продержаться до тех пор, пока они вырастут", — смеется Мишинцева. И идет в мастерскую расписывать керамику: кисть не доверяет никому.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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