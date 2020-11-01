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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201101/internet-1582523674.html
В Минске начались проблемы с мобильным доступом в интернет
В Минске начались проблемы с мобильным доступом в интернет
Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в столице Белоруссии перед запланированной в воскресенье акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T12:12
2020-11-01T12:20
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в столице Белоруссии перед запланированной в воскресенье акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Проблемы с предоставлением услуги мобильной передачи данных начались около 12.00 (совпадает с мск) в различных районах Минска. В частности, проблемы с доступом имеют клиенты крупнейших операторов А1 и МТС.В преддверии запланированной акции оппозиции в Минске усилены меры безопасности, в город с мест базирования традиционно стянуты силовики, спецтехника, центральные площади белорусской столицы, стела "Минск - город-герой" взяты под охрану, улицы патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ. По сообщениям очевидцев, закрыт центральный вход в парк Челюскинцев, который находится в районе ожидаемого сбора оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.На воскресенье в Белоруссии запланированы очередные акции оппозиции. В Минске воскресный протестный марш будет приурочен ко дню поминовения предков "Дзяды". В этот день белорусская оппозиция ежегодно проводит уличное шествие, которое предварительно согласует с городскими властями. Оно обычно начинается от Минского часового завода "Луч" по проспекту Независимости, а затем по ряду улиц выходит на Минскую кольцевую дорогу. Конечной точкой является урочище Куропаты.В "Дзяды" в Белоруссии принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы. Сторонники оппозиции в день поминовения предков традиционно отдают дань памяти жертвам сталинских репрессий. В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв репрессий, по различным оценкам там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.Сбор в День поминовения предков был одной из первых массовых акций белорусской оппозиции. После нее в 1988 году старейшая оппозиционная партия страны "Белорусский народный фронт" начал набирать популярность как политическая сила.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске начались проблемы с мобильным доступом в интернет

12:12 01.11.2020 (обновлено: 12:20 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в столице Белоруссии перед запланированной в воскресенье акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Проблемы с предоставлением услуги мобильной передачи данных начались около 12.00 (совпадает с мск) в различных районах Минска. В частности, проблемы с доступом имеют клиенты крупнейших операторов А1 и МТС.
В преддверии запланированной акции оппозиции в Минске усилены меры безопасности, в город с мест базирования традиционно стянуты силовики, спецтехника, центральные площади белорусской столицы, стела "Минск - город-герой" взяты под охрану, улицы патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ. По сообщениям очевидцев, закрыт центральный вход в парк Челюскинцев, который находится в районе ожидаемого сбора оппозиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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На воскресенье в Белоруссии запланированы очередные акции оппозиции. В Минске воскресный протестный марш будет приурочен ко дню поминовения предков "Дзяды". В этот день белорусская оппозиция ежегодно проводит уличное шествие, которое предварительно согласует с городскими властями. Оно обычно начинается от Минского часового завода "Луч" по проспекту Независимости, а затем по ряду улиц выходит на Минскую кольцевую дорогу. Конечной точкой является урочище Куропаты.
В "Дзяды" в Белоруссии принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы. Сторонники оппозиции в день поминовения предков традиционно отдают дань памяти жертвам сталинских репрессий. В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв репрессий, по различным оценкам там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.
Сбор в День поминовения предков был одной из первых массовых акций белорусской оппозиции. После нее в 1988 году старейшая оппозиционная партия страны "Белорусский народный фронт" начал набирать популярность как политическая сила.
 
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