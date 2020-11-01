https://ria.ru/20201101/horoscope-1582306625.html

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ноябре

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ноябре

Астролог и писательница из Нью-Йорка Мекка Вудс составила гороскоп для каждого знака зодиака на ноябрь. По ее словам, скучать никому не придется, так как... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T06:21

2020-11-01T06:21

2020-11-01T06:21

культура

гороскоп

астрология

стиль жизни

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Астролог и писательница из Нью-Йорка Мекка Вудс составила гороскоп для каждого знака зодиака на ноябрь. По ее словам, скучать никому не придется, так как предстоящий месяц будет насыщен разными событиями и огромным количеством интересной информации, сообщает Bustle. Овны будут полны сил и энергии. В ноябре они поймут, за что стоит бороться, поэтому смогут двигаться вперед, не отвлекаясь на мелочи. Мекка Вудс рекомендует уделить особое внимание финансовым делам и карьере, а также честно говорить о своих намерениях. Тельцы наконец-то смогут повернуть дела в нужное русло с помощью контракта, партнерства или переговоров. Они прекрасно знают, чего хотят. Не исключено, что в ноябре Тельцы получат предложение о выгодном сотрудничестве. Астролог уверена, что и в любви представители этого знака будут готовы сделать серьезный шаг. Близнецы поймут, что необходимо предпринять, чтобы достичь цели. Поскольку этот месяц станет для них переломным, надо сделать все возможное, чтобы в повседневной жизни сохранить баланс и спокойствие. Мекка Вудс подчеркивает, если отношения в ноябре закончатся, этому стоит только радоваться.Раки будут готовы совершить серьезные шаги в карьере. Это касается представителей творческих профессий. Астролог рекомендует смело следовать за сердцем. Тоже самое относится к личной жизни – не за горами многообещающие события. Львы жаждут знаний, поэтому ноябрь – прекрасное время, чтобы поступить в какое-нибудь учебное заведение или взяться за курсовую. Дом и семья тоже окажутся центре внимания Львов. Они как никогда будут готовы к серьезным шагам: переезду или даже рождению детей. Девы станут более уверенными благодаря тому, что поборют свои комплексы и наконец-то осознают, насколько они талантливые. Используя опыт и потенциал, представители этого знака получат в ноябре долгожданное признание и откроют перед собой новые возможности. Весам пришло время учиться у людей, которые вдохновляют и подталкивают их к лучшему. При этом Мекка Вудс советует Весам оставаться избирательными и давать отпор тем, кто осуждает их ценности и снижает самооценку. Представители этого знака должны следовать за своей правдой. Скорпионам в ноябре оптимально заняться здоровьем или вернуться к работе над проектом, который не удался. Астролог подчеркивает, что в этом месяце Скорпионам будет проще налаживать отношения и общаться с другими людьми, так как перед их обаянием трудно устоять. Но представители этого знака могут испытывать финансовые трудности. Поэтому в ноябре нужно как следует планировать расходы. Стрельцы найдут мотивацию и стимул, которых им не хватало в последнее время, чтобы осуществить свои мечты. В представителях этого знака вновь зажжется творческая искра, которая приведет их к новым захватывающим приключениям, в том числе любовным. Козероги эмоционально переживут ноябрь, особенно если представители этого знака цепляются за что-то из прошлого и не отпускают старые чувства. Астролог уверена, что пришло время катарсиса: пора идти в другом направлении, например, сблизиться с друзьями. Что касается здоровья и благополучия, наступивший месяц – идеальное время для того чтобы все менять и улучшать. Водолеи, будьте готовы к прорыву в достижении целей и карьере. Мекка Вудс считает, если представители этого знака хотели что-то поменять в жизни, они получат такой шанс в ноябре. Водолеев также ждут захватывающие моменты в любовных делах. Рыбы, которые давно над чем-то много работали, наконец-то будут вознаграждены. Не исключено, что представителей этого знака повысят или предоставят другую интересную возможность. В доме и семье тоже грядут приятные перемены.

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нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, нью-йорк (город)