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В парламент Грузии по итогам выборов прошли семь партий и два блока
В парламент Грузии по итогам выборов прошли семь партий и два блока
Правящая партия "Грузинская мечта" получает на парламентских выборах по партийным спискам 48,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:24
2020-11-01T20:24
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" получает на парламентских выборах по партийным спискам 48,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех участков.На втором месте — оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Сила в единстве" с 27,14%. Парламент будет укомплектован многопартийно: в законодательный орган попадают семь партий и два политических блока, преодолевших барьер в один процент.В 17 из 30 одномандатных округов пройдет второй тур выборов.Ранее в Тбилиси начались протесты оппозиции против результатов голосования. Участники акции собрались в центре города, а затем направились к резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Еще один масштабный митинг с требованием назначить внеочередные выборы пройдет через неделю.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую на президентских выборах поддерживала "Грузинская мечта", назвала состоявшееся голосование мирным, демократичным и справедливым. В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что выборы прошли с соблюдением основных прав волеизъявления, но обратили внимание на ряд нюансов — например, заметное административное "доминирование правящей партии".
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РИА Новости
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Кадры митинга оппозиционеров в центре Тбилиси
В центре Тбилиси на проспекте Руставели собираются оппозиционные партии и их сторонники, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

В парламент Грузии по итогам выборов прошли семь партий и два блока

18:24 01.11.2020 (обновлено: 20:24 01.11.2020)
 
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПравящая партия Грузинская мечта отмечает завершение парламентских выборов 2020
Правящая партия Грузинская мечта отмечает завершение парламентских выборов 2020 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" получает на парламентских выборах по партийным спискам 48,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех участков.
На втором месте — оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Сила в единстве" с 27,14%.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 02:23
Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров
Парламент будет укомплектован многопартийно: в законодательный орган попадают семь партий и два политических блока, преодолевших барьер в один процент.
В 17 из 30 одномандатных округов пройдет второй тур выборов.
Ранее в Тбилиси начались протесты оппозиции против результатов голосования. Участники акции собрались в центре города, а затем направились к резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Еще один масштабный митинг с требованием назначить внеочередные выборы пройдет через неделю.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую на президентских выборах поддерживала "Грузинская мечта", назвала состоявшееся голосование мирным, демократичным и справедливым. В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что выборы прошли с соблюдением основных прав волеизъявления, но обратили внимание на ряд нюансов — например, заметное административное "доминирование правящей партии".
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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