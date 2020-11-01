https://ria.ru/20201101/gruziya-1582558540.html

В парламент Грузии по итогам выборов прошли семь партий и два блока

В парламент Грузии по итогам выборов прошли семь партий и два блока

Правящая партия "Грузинская мечта" получает на парламентских выборах по партийным спискам 48,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T18:24

2020-11-01T18:24

2020-11-01T20:24

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582481015_37:0:999:541_1400x0_80_0_0_c9f64964201a76faeeab2e3ad479d546.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" получает на парламентских выборах по партийным спискам 48,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех участков.На втором месте — оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Сила в единстве" с 27,14%. Парламент будет укомплектован многопартийно: в законодательный орган попадают семь партий и два политических блока, преодолевших барьер в один процент.В 17 из 30 одномандатных округов пройдет второй тур выборов.Ранее в Тбилиси начались протесты оппозиции против результатов голосования. Участники акции собрались в центре города, а затем направились к резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Еще один масштабный митинг с требованием назначить внеочередные выборы пройдет через неделю.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую на президентских выборах поддерживала "Грузинская мечта", назвала состоявшееся голосование мирным, демократичным и справедливым. В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что выборы прошли с соблюдением основных прав волеизъявления, но обратили внимание на ряд нюансов — например, заметное административное "доминирование правящей партии".

https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры митинга оппозиционеров в центре Тбилиси В центре Тбилиси на проспекте Руставели собираются оппозиционные партии и их сторонники, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. 2020-11-01T18:24 true PT0M17S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире