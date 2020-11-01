https://ria.ru/20201101/gruziya-1582515266.html

В парламент Грузии проходят девять политических сил, заявили в ЦИК

В парламент Грузии проходят девять политических сил, заявили в ЦИК

Девять политических сил проходят в парламент Грузии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 80,22% участков на парламентских выборах. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:30

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парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Девять политических сил проходят в парламент Грузии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 80,22% участков на парламентских выборах.Среди попавших в парламент : партия "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане".Проходной барьер для партий составляет 1%. Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире