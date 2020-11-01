https://ria.ru/20201101/gruziya-1582504324.html

ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков

ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков

Партия власти "Грузинская мечта" набирает 49,32% на парламентских выборах в Грузии, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 58,54%... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T07:15

2020-11-01T07:15

2020-11-01T07:37

парламентские выборы в грузии — 2020

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партия власти "Грузинская мечта" набирает 49,32% на парламентских выборах в Грузии, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 58,54% участков.У оппозиционного блока "Сила в единстве", в которое входит партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" — 25,94%.В парламент также проходят партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели" и "Гражданин".Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе не преодолевает барьер в один процент. Кроме того, в 15 из 30 одномандатных округов предстоит второй тур выборов.Оппозиционные партии после объявления предварительных итогов выборов назвали их нелегитимными, заявив о тотальной фальсификации, и призвали сторонников собраться в центре Тбилиси в воскресенье на акцию протеста.Парламентские выборы состоялись в Грузии в субботу. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире