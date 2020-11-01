https://ria.ru/20201101/gruziya-1582503428.html

ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков

ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков

Партия власти "Грузинская мечта" набирает 50,01%, при этом оппозиционный блок "Сила в единстве" сокращает отрыв и набирает 25,4%, свидетельствуют... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T06:07

2020-11-01T06:07

2020-11-01T06:07

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партия власти "Грузинская мечта" набирает 50,01%, при этом оппозиционный блок "Сила в единстве" сокращает отрыв и набирает 25,4%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 50,01 % участков.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире