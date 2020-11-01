https://ria.ru/20201101/gruziya-1582503428.html
ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
Партия власти "Грузинская мечта" набирает 50,01%, при этом оппозиционный блок "Сила в единстве" сокращает отрыв и набирает 25,4%, свидетельствуют... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T06:07
2020-11-01T06:07
2020-11-01T06:07
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582441171_0:82:1145:726_1400x0_80_0_0_c11291b2b5b1e9ea6577089f9ad7b949.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партия власти "Грузинская мечта" набирает 50,01%, при этом оппозиционный блок "Сила в единстве" сокращает отрыв и набирает 25,4%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 50,01 % участков.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501845.html
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582441171_33:0:1112:809_1400x0_80_0_0_63873a4ccaa8c614a0fa453c640a2a70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире