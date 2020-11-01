https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501659.html

Лидеры оппозиционных партий в Грузии планируют отправиться в ЦИК

Лидеры оппозиционных партий в Грузии планируют отправиться в ЦИК

Лидеры оппозиционных партий Грузии планируют отправиться к зданию Центральной избирательной комиссии для продолжения протестных акций, сообщила во время прямого РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T03:35

2020-11-01T03:35

2020-11-01T03:35

парламентские выборы в грузии — 2020

единое национальное движение

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий Грузии планируют отправиться к зданию Центральной избирательной комиссии для продолжения протестных акций, сообщила во время прямого включения репортер телеканала "ТВ Пирвели".По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582500878.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, грузия, в мире