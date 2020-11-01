Лидеры оппозиционных партий в Грузии планируют отправиться в ЦИК
© Фото : Александр Имедашвили, Новости-ГрузияЗдание ЦИК Грузии
© Фото : Александр Имедашвили, Новости-Грузия
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий Грузии планируют отправиться к зданию Центральной избирательной комиссии для продолжения протестных акций, сообщила во время прямого включения репортер телеканала "ТВ Пирвели".
"На данный момент несколько политических лидеров изъявили намерение отправиться к зданию ЦИК для продолжения протестных акций. В их числе политический деятель Хатия Деканоидзе, лидер партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария, представители партии Ираклия Окруашвили, экс-депутат Ника Мелия и другие. По словам оппозиционеров, они планируют обсудить дальнейшую стратегию поведения и после этого направятся к ЦИК, чтобы опротестовать результаты, объявленные Тамар Жвания", - сказала журналистка.
По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".