https://ria.ru/20201101/gruziya-1582500878.html
Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов
Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов
Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов,... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T03:03
2020-11-01T03:03
2020-11-01T03:03
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы".Как выяснилось позже, брифинг сорвал мужчина, который является членом Центральной избирательной комиссии от оппозиции."Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.Тамара Жвания убеждала протестующего, что это лишь предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов и результаты еще будут меняться.По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.
https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости.
Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии
Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы".
Как выяснилось позже, брифинг сорвал мужчина, который является членом Центральной избирательной комиссии от оппозиции.
"Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.
Тамара Жвания убеждала протестующего, что это лишь предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов и результаты еще будут меняться.
По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.