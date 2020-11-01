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Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов
Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов
Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов,... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T03:03
2020-11-01T03:03
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы".Как выяснилось позже, брифинг сорвал мужчина, который является членом Центральной избирательной комиссии от оппозиции."Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.Тамара Жвания убеждала протестующего, что это лишь предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов и результаты еще будут меняться.По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.
https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов

03:03 01.11.2020
 
© AP Photo / Shakh AivazovУчастники демонстрации в поддержку партии "Единое национальное движение" в Тбилиси
Участники демонстрации в поддержку партии Единое национальное движение в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Shakh Aivazov
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы".
Как выяснилось позже, брифинг сорвал мужчина, который является членом Центральной избирательной комиссии от оппозиции.
"Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.
Тамара Жвания убеждала протестующего, что это лишь предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов и результаты еще будут меняться.
По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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