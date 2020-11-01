https://ria.ru/20201101/gruziya-1582500878.html

Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов

Член ЦИК Грузии обвинил главу комиссии в фальсификации итогов выборов

Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов,... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T03:03

2020-11-01T03:03

2020-11-01T03:03

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы".Как выяснилось позже, брифинг сорвал мужчина, который является членом Центральной избирательной комиссии от оппозиции."Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.Тамара Жвания убеждала протестующего, что это лишь предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов и результаты еще будут меняться.По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.

https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире