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В ЦИК Грузии рассказали о результатах парламентских выборов
В ЦИК Грузии рассказали о результатах парламентских выборов
Шесть партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки голосов с 58,5% участков. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:44
2020-11-01T07:13
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Шесть партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки голосов с 58,5% участков.По данным сайта ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 49,32% голосов, оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 25,94%.В парламент также проходят партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", "Гражданин".Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе не преодолевает барьер в один процент. Кроме того, в 15 из 30 одномандатных округов предстоит второй тур выборов.Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 56,11%, что выше, чем на предыдущих выборах 2016 года.Оппозиционные партии после объявления предварительных итогов выборов назвали их нелегитимными, заявив о тотальной фальсификации, и призвали сторонников собраться в центре Тбилиси в воскресенье на акцию протеста.В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом экзит-поллы указывали, что больше всего голосов получила "Грузинская мечта". "Единое национальное движение" выдвинуло кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Однако сам экс-президент заявил, что не планируется становиться во главе кабмина.
https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501109.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

В ЦИК Грузии рассказали о результатах парламентских выборов

02:44 01.11.2020 (обновлено: 07:13 01.11.2020)
 
© AP Photo / Shakh AivazovУчастники демонстрации в поддержку партии "Единое национальное движение" в Тбилиси
Участники демонстрации в поддержку партии Единое национальное движение в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Shakh Aivazov
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Шесть партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки голосов с 58,5% участков.
По данным сайта ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 49,32% голосов, оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 25,94%.
В парламент также проходят партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", "Гражданин".
Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе не преодолевает барьер в один процент. Кроме того, в 15 из 30 одномандатных округов предстоит второй тур выборов.
Правящая партия Грузинская мечта отмечает завершение парламентских выборов 2020 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
03:08
Грузинские полицейские не подпускают никого к зданию ЦИК
Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 56,11%, что выше, чем на предыдущих выборах 2016 года.
Оппозиционные партии после объявления предварительных итогов выборов назвали их нелегитимными, заявив о тотальной фальсификации, и призвали сторонников собраться в центре Тбилиси в воскресенье на акцию протеста.
В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.
Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом экзит-поллы указывали, что больше всего голосов получила "Грузинская мечта".
"Единое национальное движение" выдвинуло кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Однако сам экс-президент заявил, что не планируется становиться во главе кабмина.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
02:23
Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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