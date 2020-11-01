https://ria.ru/20201101/gruziya-1582500015.html

В ЦИК Грузии рассказали о результатах парламентских выборов

В ЦИК Грузии рассказали о результатах парламентских выборов

Шесть партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки голосов с 58,5% участков. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T02:44

2020-11-01T02:44

2020-11-01T07:13

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582448190_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_b53b208e775a7781ca10be2aec003632.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Шесть партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки голосов с 58,5% участков.По данным сайта ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 49,32% голосов, оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 25,94%.В парламент также проходят партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", "Гражданин".Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе не преодолевает барьер в один процент. Кроме того, в 15 из 30 одномандатных округов предстоит второй тур выборов.Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 56,11%, что выше, чем на предыдущих выборах 2016 года.Оппозиционные партии после объявления предварительных итогов выборов назвали их нелегитимными, заявив о тотальной фальсификации, и призвали сторонников собраться в центре Тбилиси в воскресенье на акцию протеста.В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом экзит-поллы указывали, что больше всего голосов получила "Грузинская мечта". "Единое национальное движение" выдвинуло кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Однако сам экс-президент заявил, что не планируется становиться во главе кабмина.

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501109.html

https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире