Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане смогут узнать информацию о долгах и связаться с приставом через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
Он пояснил, что с 2019 года служба в числе первых в списке госорганов начала внедрять цифровой сервис "Цифровое исполнительное производство", предполагающий внедрение "реестровой модели" принудительного исполнения.
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"Концепция целевой модели предполагает ведение исполнительного производства в электронном виде. Для гражданина или представителя юридического лица, как взыскателя, так и должника, это означает расширение возможности общения с судебными приставами через информационные сервисы - например, посредством личного кабинета на Едином портале государственных услуг", - рассказал он в интервью "Российской газете".
Аристов пояснил, что взыскатели смогут инициировать принудительное исполнение не выходя из дома, все участники исполнительного производства смогут получать через личный кабинет всю информацию, оплачивать задолженность и направлять заявления, ходатайства и иные обращения. "В настоящее время при активной поддержке правительства Российской Федерации эта работа продолжается в плотном взаимодействии с Минцифры России", - добавил он.
Аристов также рассказал, что граждане уже сейчас могут записаться на личный прием с помощью сервиса fssp.gov.ru/fssponline "Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" на официальном сайте.
"Отмечу, что в настоящее время проводится эксперимент по взаимодействию с гражданами, записавшимися на прием посредством информационного ресурса "Запись на личный прием", - заключил он.