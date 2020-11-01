https://ria.ru/20201101/gosuslugi-1582558400.html

Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг

Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг

Граждане смогут узнать информацию о долгах и связаться с приставом через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, рассказал глава Федеральной... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T18:21

2020-11-01T18:21

2020-11-01T18:21

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане смогут узнать информацию о долгах и связаться с приставом через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.Он пояснил, что с 2019 года служба в числе первых в списке госорганов начала внедрять цифровой сервис "Цифровое исполнительное производство", предполагающий внедрение "реестровой модели" принудительного исполнения."Концепция целевой модели предполагает ведение исполнительного производства в электронном виде. Для гражданина или представителя юридического лица, как взыскателя, так и должника, это означает расширение возможности общения с судебными приставами через информационные сервисы - например, посредством личного кабинета на Едином портале государственных услуг", - рассказал он в интервью "Российской газете".Аристов пояснил, что взыскатели смогут инициировать принудительное исполнение не выходя из дома, все участники исполнительного производства смогут получать через личный кабинет всю информацию, оплачивать задолженность и направлять заявления, ходатайства и иные обращения. "В настоящее время при активной поддержке правительства Российской Федерации эта работа продолжается в плотном взаимодействии с Минцифры России", - добавил он.Аристов также рассказал, что граждане уже сейчас могут записаться на личный прием с помощью сервиса fssp.gov.ru/fssponline "Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" на официальном сайте."Отмечу, что в настоящее время проводится эксперимент по взаимодействию с гражданами, записавшимися на прием посредством информационного ресурса "Запись на личный прием", - заключил он.

https://ria.ru/20201020/gosuslugi-1580648558.html

https://sn.ria.ru/20201008/ege-1578861219.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), технологии, общество