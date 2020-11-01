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Грузинский премьер ушел на самоизоляцию
Грузинский премьер ушел на самоизоляцию
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию,... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T20:39
2020-11-01T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
коронавирусы
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию, говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба."К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме", - говорится в заявлении.Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 40 727 человек.
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коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, грузия, в мире

Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

20:39 01.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию, говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба.
"К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме", - говорится в заявлении.
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