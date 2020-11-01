https://ria.ru/20201101/gakhariya-1582569015.html

Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию,... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T20:39

2020-11-01T20:39

2020-11-01T20:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

георгий гахария

коронавирусы

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию, говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба."К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме", - говорится в заявлении.Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 40 727 человек.

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, грузия, в мире