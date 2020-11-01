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СМИ: задержанного по делу о покушении на священника в Лионе отпустили
СМИ: задержанного по делу о покушении на священника в Лионе отпустили
Задержанного в субботу в рамках расследования дела о покушении на священника в Лионе мужчину отпустили на свободу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:44
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франция
лион
в мире
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ПАРИЖ, 1 ноя — РИА Новости. Задержанного в субботу в рамках расследования дела о покушении на священника в Лионе мужчину отпустили на свободу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Накануне прокуратура сообщила о задержании одного человека, который мог соответствовать первым показаниям свидетелей."Данные расследования не позволяют привлечь его к совершению фактов", — сообщает прокуратура, указывая, что состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.В субботу вечером неизвестный ранил православного греческого священника — настоятеля церкви — в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления.Прокуратура Лиона после ранения священника возбудила дело о покушении на убийство. Мэр Лиона отметил, что пока не установлены мотивы стрелявшего, при этом подчеркнул, что никакие версии произошедшего не исключаются.
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франция, лион, в мире

СМИ: задержанного по делу о покушении на священника в Лионе отпустили

18:44 01.11.2020 (обновлено: 23:33 01.11.2020)
 
© AP Photo / Laurent CiprianiСитуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника
Ситуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Laurent Cipriani
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ПАРИЖ, 1 ноя — РИА Новости. Задержанного в субботу в рамках расследования дела о покушении на священника в Лионе мужчину отпустили на свободу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.
Накануне прокуратура сообщила о задержании одного человека, который мог соответствовать первым показаниям свидетелей.
"Данные расследования не позволяют привлечь его к совершению фактов", — сообщает прокуратура, указывая, что состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.
В субботу вечером неизвестный ранил православного греческого священника — настоятеля церкви — в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Прокуратура Лиона после ранения священника возбудила дело о покушении на убийство. Мэр Лиона отметил, что пока не установлены мотивы стрелявшего, при этом подчеркнул, что никакие версии произошедшего не исключаются.
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