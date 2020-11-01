https://ria.ru/20201101/frantsiya-1582559775.html
СМИ: задержанного по делу о покушении на священника в Лионе отпустили
СМИ: задержанного по делу о покушении на священника в Лионе отпустили
Задержанного в субботу в рамках расследования дела о покушении на священника в Лионе мужчину отпустили на свободу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:44
2020-11-01T18:44
2020-11-01T23:33
франция
лион
в мире
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ПАРИЖ, 1 ноя — РИА Новости. Задержанного в субботу в рамках расследования дела о покушении на священника в Лионе мужчину отпустили на свободу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Накануне прокуратура сообщила о задержании одного человека, который мог соответствовать первым показаниям свидетелей."Данные расследования не позволяют привлечь его к совершению фактов", — сообщает прокуратура, указывая, что состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.В субботу вечером неизвестный ранил православного греческого священника — настоятеля церкви — в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления.Прокуратура Лиона после ранения священника возбудила дело о покушении на убийство. Мэр Лиона отметил, что пока не установлены мотивы стрелявшего, при этом подчеркнул, что никакие версии произошедшего не исключаются.
https://ria.ru/20201031/makron-1582492915.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, лион, в мире
ПАРИЖ, 1 ноя — РИА Новости.
Задержанного в субботу в рамках расследования дела о покушении на священника в Лионе
мужчину отпустили на свободу, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на прокуратуру.
Накануне прокуратура сообщила о задержании одного человека, который мог соответствовать первым показаниям свидетелей.
"Данные расследования не позволяют привлечь его к совершению фактов", — сообщает прокуратура, указывая, что состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.
В субботу вечером неизвестный ранил православного греческого священника — настоятеля церкви — в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Прокуратура Лиона после ранения священника возбудила дело о покушении на убийство. Мэр Лиона отметил, что пока не установлены мотивы стрелявшего, при этом подчеркнул, что никакие версии произошедшего не исключаются.