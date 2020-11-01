https://ria.ru/20201101/frantsiya-1582522792.html
В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек
В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек
Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:52
2020-11-01T11:52
2020-11-01T11:52
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тунис (страна)
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ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье.Речь идёт о задержании двух мужчин в возрасте 25 и 63 лет.Ранее сообщалось о четырёх задержанных. Таким образом, в общей сложности под стражей находятся шесть человек.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.
https://ria.ru/20201030/terakt-1582265426.html
https://ria.ru/20201031/tunis-1582454854.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире