https://ria.ru/20201101/frantsiya-1582522792.html

В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек

В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек

Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:52

2020-11-01T11:52

2020-11-01T11:52

вооруженные нападения во франции

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье.Речь идёт о задержании двух мужчин в возрасте 25 и 63 лет.Ранее сообщалось о четырёх задержанных. Таким образом, в общей сложности под стражей находятся шесть человек.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.

https://ria.ru/20201030/terakt-1582265426.html

https://ria.ru/20201031/tunis-1582454854.html

тунис (страна)

франция

ницца

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире