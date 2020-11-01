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В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек
В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек
Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:52
2020-11-01T11:52
вооруженные нападения во франции
тунис (страна)
франция
ницца
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ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье.Речь идёт о задержании двух мужчин в возрасте 25 и 63 лет.Ранее сообщалось о четырёх задержанных. Таким образом, в общей сложности под стражей находятся шесть человек.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.
https://ria.ru/20201030/terakt-1582265426.html
https://ria.ru/20201031/tunis-1582454854.html
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вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире

В рамках дела об атаке в Ницце задержали еще двух человек

11:52 01.11.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Ещё два человека задержаны в субботу вечером в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, сообщает телеканал BFMTV в воскресенье.
Речь идёт о задержании двух мужчин в возрасте 25 и 63 лет.
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 13:22
Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ
Ранее сообщалось о четырёх задержанных. Таким образом, в общей сложности под стражей находятся шесть человек.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 15:55
В Тунисе задержали человека, взявшего ответственность за теракт в Ницце
 
Вооруженные нападения во ФранцииТунис (страна)ФранцияНиццаВ мире
 
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