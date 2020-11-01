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День всех святых отмечают российские католики в воскресенье

День всех святых отмечают российские католики в воскресенье

Верующие католики в воскресенье празднуют День всех святых. Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов РИА Новости, 01.11.2020

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Верующие католики в воскресенье празднуют День всех святых. Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал, почему это праздник не только канонизированных, но и неизвестных праведников, а также пояснил традиции Хэллоуина."Каждый день литургического года мы вспоминаем какого-то святого или нескольких святых. Но не все они входят в обязательный календарь поминовений. Кроме того, церковь говорит, что есть много святых, которые еще не были прославлены церковью, но уже находятся перед Богом и созерцают его. Как говорил папа Франциск, это может быть и ваша бабушка, и кто-то из знакомых", - сказал Горбунов.По его словам, 1 ноября церковь как раз "прославляет всех этих святых и святость Божию, которая отражается в людях", а на следующий день в Римско-католической церкви совершат поминовение всех усопших верных, "многие из которых, возможно, тоже святы или находятся на пути к святости"."Эти последние недели литургического года (а он в Римско-католической церкви заканчивается в конце ноября - начале декабря) посвящены размышлениям о смерти, посмертном существовании человека и конце света. Это дает определенное настроение, например, в праздник Хеллоуин - (All Hallows Eve - канун или навечерие Дня всех святых)", - рассказал Гобунов.По его словам, первоначально в нем не было ничего антихристианского, но "скорее народное отражение идеи торжества святости над злом"."Идея праздника такова: перед Днем всех святых вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами", - пояснил священник.Однако сейчас, по его словам, праздник стал светским, коммерциализировался и потерял первоначальный смысл. "Как справедливо говорят многие священники, христианский дух сегодня ушел из этого праздника, и скорее наоборот, такое впечатление, что он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой", - заметил викарий.Поэтому, по его словам, верующие католики не обязаны участвовать в таком действии, а если и участвуют – там, где есть традиция – "обязаны реализовать христианский смысл праздника". "В США и Англии праздник есть, но среди российских католиков традиции участвовать в Хэллоуине нет", - подчеркнул Горбунов.Что касается посещения храма на День всех святых, то тут верующим нужно помнить о санитарных мерах, напомнил он."Сейчас в храмах Архиепископии стараются соблюдать все рекомендации, связанные с противодействием коронавирусу: маски, перчатки, социальная дистанция. В некоторых храмах богослужения не проходят, потому что были случаи заражения COVID-19, но большинство приходов действуют", - заключил священник.

https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html

https://ria.ru/20201031/khellouin-1582378090.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), сергей горбунов, англия, москва, сша, общество