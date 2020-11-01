https://ria.ru/20201101/demidova-1582529553.html

Умерла директор фильма "Джентльмены удачи" Александра Демидова

Умерла директор фильма "Джентльмены удачи" Александра Демидова

Директор фильмов "Дядя Ваня" и "Джентльмены удачи" Александра Демидова скончалась на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Союза кинематографистов... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:16

2020-11-01T13:16

2020-11-01T15:09

москва

мосфильм

общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Директор фильмов "Дядя Ваня" и "Джентльмены удачи" Александра Демидова скончалась на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Союза кинематографистов России.Демидова родилась в 1934 году в Москве. После окончания экономического факультета Всесоюзного государственного института кинематографии пришла работать на "Мосфильм", где участвовала в создании многих фильмов. В ее фильмографии свыше 30 картин, в том числе такие, как "Дядя Ваня", "Джентльмены удачи", "Большая перемена", "Романс о влюбленных", "Сталкер", "Сказка странствий", "Формула любви", "Убить дракона" и многие другие.

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосфильм, общество