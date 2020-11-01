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Умерла директор фильма "Джентльмены удачи" Александра Демидова
Умерла директор фильма "Джентльмены удачи" Александра Демидова
Директор фильмов "Дядя Ваня" и "Джентльмены удачи" Александра Демидова скончалась на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Союза кинематографистов... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:16
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москва
мосфильм
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Директор фильмов "Дядя Ваня" и "Джентльмены удачи" Александра Демидова скончалась на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Союза кинематографистов России.Демидова родилась в 1934 году в Москве. После окончания экономического факультета Всесоюзного государственного института кинематографии пришла работать на "Мосфильм", где участвовала в создании многих фильмов. В ее фильмографии свыше 30 картин, в том числе такие, как "Дядя Ваня", "Джентльмены удачи", "Большая перемена", "Романс о влюбленных", "Сталкер", "Сказка странствий", "Формула любви", "Убить дракона" и многие другие.
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москва, мосфильм, общество

Умерла директор фильма "Джентльмены удачи" Александра Демидова

13:16 01.11.2020 (обновлено: 15:09 01.11.2020)
 
Директор фильма "Джентльмены удачи" Александра Демидова
Директор фильма Джентльмены удачи Александра Демидова - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Директор фильмов "Дядя Ваня" и "Джентльмены удачи" Александра Демидова скончалась на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Союза кинематографистов России.

"Двадцать девятого октября 2020 года умерла директор фильмов, член Союза кинематографистов России Александра Демидова. Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России выражают искренние соболезнования семье Александры Демидовой, ее родным, близким", — говорится в сообщении.

Демидова родилась в 1934 году в Москве. После окончания экономического факультета Всесоюзного государственного института кинематографии пришла работать на "Мосфильм", где участвовала в создании многих фильмов. В ее фильмографии свыше 30 картин, в том числе такие, как "Дядя Ваня", "Джентльмены удачи", "Большая перемена", "Романс о влюбленных", "Сталкер", "Сказка странствий", "Формула любви", "Убить дракона" и многие другие.
 
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