https://ria.ru/20201101/chetyrekhdnevka-1582527272.html
РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе
РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе
Число россиян, поддерживающих идею введения четырехдневной рабочей недели, сократилось за год, сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T12:45
2020-11-01T12:45
2020-11-01T14:56
россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число россиян, поддерживающих идею введения четырехдневной рабочей недели, сократилось за год, сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.Так, во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49 процентов респондентов, тогда как в этом году показатель сократился до 40 процентов.Отмечается, что за переход на четырехдневку чаще высказываются женщины, чем мужчины. Также среди сторонников предложения чаще оказывается молодежь — за сокращенную рабочую неделю выступили 44 процента из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37 процентов.Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода.Опрос проводился с 1 по 20 октября. В исследовании участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.
https://ria.ru/20201031/kollektory-1582403430.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Число россиян, поддерживающих идею введения четырехдневной рабочей недели, сократилось за год, сообщает РБК
со ссылкой на исследование Superjob.
Так, во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49 процентов респондентов, тогда как в этом году показатель сократился до 40 процентов.
Отмечается, что за переход на четырехдневку чаще высказываются женщины, чем мужчины. Также среди сторонников предложения чаще оказывается молодежь — за сокращенную рабочую неделю выступили 44 процента из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37 процентов.
Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода.
Опрос проводился с 1 по 20 октября. В исследовании участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.