https://ria.ru/20201101/chetyrekhdnevka-1582527272.html

РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

Число россиян, поддерживающих идею введения четырехдневной рабочей недели, сократилось за год, сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T12:45

2020-11-01T12:45

2020-11-01T14:56

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152366/21/1523662145_0:224:4323:2656_1400x0_80_0_0_ade5394fa68e76221a6ae3f5919d209b.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число россиян, поддерживающих идею введения четырехдневной рабочей недели, сократилось за год, сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.Так, во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49 процентов респондентов, тогда как в этом году показатель сократился до 40 процентов.Отмечается, что за переход на четырехдневку чаще высказываются женщины, чем мужчины. Также среди сторонников предложения чаще оказывается молодежь — за сокращенную рабочую неделю выступили 44 процента из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37 процентов.Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода.Опрос проводился с 1 по 20 октября. В исследовании участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

https://ria.ru/20201031/kollektory-1582403430.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество