Ученые предупредили о новом смертельном заболевании

2020-11-01T09:06

здоровье - общество

сша

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.Отмечается, что те, у кого обнаружили новый синдром, названный специалистами VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения — еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.

