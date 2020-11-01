Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/bolezn-1582508658.html
Ученые предупредили о новом смертельном заболевании
Ученые предупредили о новом смертельном заболевании
Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:06
2020-11-01T11:01
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148568/58/1485685892_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_9764c705381b1ec792469a47977b4c8b.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.Отмечается, что те, у кого обнаружили новый синдром, названный специалистами VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения — еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148568/58/1485685892_320:0:5440:3840_1400x0_80_0_0_a6b6f4de5da7afa02de9e44d7ee903df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, сша

Ученые предупредили о новом смертельном заболевании

09:06 01.11.2020 (обновлено: 11:01 01.11.2020)
 
© Fotolia / Photokanok_1984Микроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Fotolia / Photokanok_1984
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.
Отмечается, что те, у кого обнаружили новый синдром, названный специалистами VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения — еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.
Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 09:39Распространение нового коронавируса
Ученые выявили новый странный симптом коронавируса
 
Здоровье - ОбществоСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах главы Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд рассказал о продолжении "золотой осени" в Европейской России
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния