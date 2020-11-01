https://ria.ru/20201101/bolezn-1582508658.html
Ученые предупредили о новом смертельном заболевании
Ученые предупредили о новом смертельном заболевании
Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:06
2020-11-01T09:06
2020-11-01T11:01
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.Отмечается, что те, у кого обнаружили новый синдром, названный специалистами VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения — еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сша
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.
Отмечается, что те, у кого обнаружили новый синдром, названный специалистами VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения — еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.
Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.