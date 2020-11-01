https://ria.ru/20201101/bayden-1582517925.html

СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы

СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы

По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:59

2020-11-01T10:59

2020-11-01T10:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Переходный период начинается в США после выборов. В это время, в случае смены главы государства, осуществляется постепенная передача полномочий от одной администрации другой. В нынешний момент переходный период начнется после выборов 3 ноября и продлится до инаугурации выбранного президента 20 января.Телеканал отмечает, что из-за недавнего уклонения Трампа от ответа на вопросы о мирной передаче власти и его сомнений о честном проведении голосования, команда Байдена также при участии членов нынешней администрации готовится к возможным препятствиям со стороны действующего президента и его сторонников в ходе переходного периода. Ожидается, что количество работающих над подготовкой передачи власти демократу в случае ее необходимости после выборов может достигнуть не менее 300 человек.Однако сам Байден, как сообщает телеканал, хоть и наблюдает за деятельностью этой команды, до оглашения результатов голосования на выборах предпочитает лично не участвовать в подготовке передачи власти.Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201031/bayden-1582421970.html

https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире