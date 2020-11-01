https://ria.ru/20201101/bayden-1582517925.html
СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы
СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы
По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:59
2020-11-01T10:59
2020-11-01T10:59
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_ee64f5cfb885c6938330597e41eec73b.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Переходный период начинается в США после выборов. В это время, в случае смены главы государства, осуществляется постепенная передача полномочий от одной администрации другой. В нынешний момент переходный период начнется после выборов 3 ноября и продлится до инаугурации выбранного президента 20 января.Телеканал отмечает, что из-за недавнего уклонения Трампа от ответа на вопросы о мирной передаче власти и его сомнений о честном проведении голосования, команда Байдена также при участии членов нынешней администрации готовится к возможным препятствиям со стороны действующего президента и его сторонников в ходе переходного периода. Ожидается, что количество работающих над подготовкой передачи власти демократу в случае ее необходимости после выборов может достигнуть не менее 300 человек.Однако сам Байден, как сообщает телеканал, хоть и наблюдает за деятельностью этой команды, до оглашения результатов голосования на выборах предпочитает лично не участвовать в подготовке передачи власти.Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201031/bayden-1582421970.html
https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_b576983e63af1cda8d4fe5b36b984317.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа
, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену
в случае его победы на выборах, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на осведомленные источники.
Переходный период начинается в США после выборов. В это время, в случае смены главы государства, осуществляется постепенная передача полномочий от одной администрации другой. В нынешний момент переходный период начнется после выборов 3 ноября и продлится до инаугурации выбранного президента 20 января.
Телеканал отмечает, что из-за недавнего уклонения Трампа от ответа на вопросы о мирной передаче власти и его сомнений о честном проведении голосования, команда Байдена также при участии членов нынешней администрации готовится к возможным препятствиям со стороны действующего президента и его сторонников в ходе переходного периода. Ожидается, что количество работающих над подготовкой передачи власти демократу в случае ее необходимости после выборов может достигнуть не менее 300 человек.
Однако сам Байден, как сообщает телеканал, хоть и наблюдает за деятельностью этой команды, до оглашения результатов голосования на выборах предпочитает лично не участвовать в подготовке передачи власти.
Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.