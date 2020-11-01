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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201101/bayden-1582517925.html
СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы
СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы
По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:59
2020-11-01T10:59
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Переходный период начинается в США после выборов. В это время, в случае смены главы государства, осуществляется постепенная передача полномочий от одной администрации другой. В нынешний момент переходный период начнется после выборов 3 ноября и продлится до инаугурации выбранного президента 20 января.Телеканал отмечает, что из-за недавнего уклонения Трампа от ответа на вопросы о мирной передаче власти и его сомнений о честном проведении голосования, команда Байдена также при участии членов нынешней администрации готовится к возможным препятствиям со стороны действующего президента и его сторонников в ходе переходного периода. Ожидается, что количество работающих над подготовкой передачи власти демократу в случае ее необходимости после выборов может достигнуть не менее 300 человек.Однако сам Байден, как сообщает телеканал, хоть и наблюдает за деятельностью этой команды, до оглашения результатов голосования на выборах предпочитает лично не участвовать в подготовке передачи власти.Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201031/bayden-1582421970.html
https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: около 150 человек готовят передачу власти Байдену в случае победы

10:59 01.11.2020
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Переходный период начинается в США после выборов. В это время, в случае смены главы государства, осуществляется постепенная передача полномочий от одной администрации другой. В нынешний момент переходный период начнется после выборов 3 ноября и продлится до инаугурации выбранного президента 20 января.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 11:15
Цитаты Джо Байдена о России
Телеканал отмечает, что из-за недавнего уклонения Трампа от ответа на вопросы о мирной передаче власти и его сомнений о честном проведении голосования, команда Байдена также при участии членов нынешней администрации готовится к возможным препятствиям со стороны действующего президента и его сторонников в ходе переходного периода. Ожидается, что количество работающих над подготовкой передачи власти демократу в случае ее необходимости после выборов может достигнуть не менее 300 человек.
Однако сам Байден, как сообщает телеканал, хоть и наблюдает за деятельностью этой команды, до оглашения результатов голосования на выборах предпочитает лично не участвовать в подготовке передачи власти.
Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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