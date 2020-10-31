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Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений
Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него извинений. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T22:15
2020-10-31T23:10
убийство учителя во франции
лдпр
госдума рф
рамзан кадыров
владимир жириновский
франция
ницца
париж
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него извинений.Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывает карикатуры и тем самым подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов "не должны в это вмешиваться". Главу Чеченской Республики возмутило, что кто-то "учит глав и губернаторов своей работе". Он потребовал от политика извиниться."У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение. &lt;...&gt; Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. &lt;...&gt; Почему он на себя это принимает — непонятно", — сказал Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.Жириновский отметил, что Россия является светским государством и вопрос религии — личное дело каждого. Он отметил, что не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить.Он также удивился словам Кадырова о "продаже" мандатов ЛДПР в Госдуме. Жириновский предложил назвать имена тех, кто, по мнению главы Чечни, их покупал и продавал.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. В ходе уроков на тему свободы слова учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет и дальше защищать свободу слова и не откажется от карикатур.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. По информации СМИ, нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Как заявил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар", что, по мнению градоначальника, указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
https://ria.ru/20201029/kadyrov-1582082738.html
https://ria.ru/20201031/kadyrov-1582397666.html
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убийство учителя во франции, лдпр, госдума рф, рамзан кадыров, владимир жириновский, франция, ницца, париж, общество

Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений

22:15 31.10.2020 (обновлено: 23:10 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него извинений.
Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывает карикатуры и тем самым подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов "не должны в это вмешиваться". Главу Чеченской Республики возмутило, что кто-то "учит глав и губернаторов своей работе". Он потребовал от политика извиниться.
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"У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение. <...> Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. <...> Почему он на себя это принимает — непонятно", — сказал Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.
Жириновский отметил, что Россия является светским государством и вопрос религии — личное дело каждого. Он отметил, что не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить.
Он также удивился словам Кадырова о "продаже" мандатов ЛДПР в Госдуме. Жириновский предложил назвать имена тех, кто, по мнению главы Чечни, их покупал и продавал.
Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. В ходе уроков на тему свободы слова учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет и дальше защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. По информации СМИ, нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Как заявил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар", что, по мнению градоначальника, указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
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Убийство учителя во ФранцииЛДПРГосдума РФРамзан КадыровВладимир ЖириновскийФранцияНиццаПарижОбщество
 
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