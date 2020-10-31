https://ria.ru/20201031/zhestyanaya-gorka-1582138562.html

Теоретически живы: историки рассказали о палачах Жестяной Горки

Теоретически живы: историки рассказали о палачах Жестяной Горки

На этой неделе Солецкий районный суд впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новгородская область

адольф гитлер

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Константин Севастьянов. На этой неделе Солецкий районный суд впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Российские следственные органы назвали имена некоторых палачей. Кем они были — в материале РИА Новости.Имена убийцСудья Марина Малышева вынесла решение: "Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп". Доказано, подчеркнула Малышева, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было "частью плана Германии отделаться от мирного населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию". В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил: по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности.Деревня Жестяная Горка расположена к северу от шоссе, ведущего от Новгорода на Лугу. В начале июля здесь состоялась церемония предания земле останков 521 человека, обнаруженного весной прошлого года участниками "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н. И. Орлова". Откопали сорок два скелета, в том числе — три детских. В черепах зияли пулевые отверстия, рядом валялись стреляные гильзы. Некоторых погибших, судя по следам на костях, закололи холодным оружием. Позже обнаружили другие останки — сотен человек.Подняли архивы и выяснили: эти жертвы — на совести членов "тайлькоманды", которую сколотили из сотрудников гитлеровской полиции безопасности и СД. В Жестяную Горку привозили на казнь из нескольких районов — Новгородского, Оредежского, Батецкого, Лужского, Гатчинского. Убивали мужчин, женщин, коммунистов и православных священников, взрослых и детей, русских, евреев и цыган, военнопленных и задержанных партизан. Многих пытали, после допросов выводили в поле в сотнях метров от деревни и расстреливали. Судя по примерным данным, смерть здесь встретили от 2600 до 3600 человек.Некоторые захоронения обнаружили сразу после войны. В документе Чрезвычайной Государственной комиссии об эксгумации расстрелянных у деревень Жестяная Горка и Черная от 15-16 ноября 1947 года упоминаются "повреждения головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломы реберных дуг, часто множественные, причиненные какими-то тупыми предметами".В 2019-м останки нашли современные поисковики, и управление ФСБ по Новгородской области завело уголовное дело. Ведомство обнародовало имена некоторых убийц: Янис Цирулис, Рудольф Гроте, Карлис Лацис, Артур Кривиньш, Харис Лиепиньш, Альфонс Удровскис, Эрих Бухрот, Бруно Загерс (Цагерс), Адольф Клибус, Николай Крумин, Эгон Бедман, Андрей и Олег Климовы, Георгий и Александр Яковлевы, Порфирий Беляев (мог скрываться под фамилией матери как Пауль Стурис), Евгений Рагель-Метцвальд, Сергей Корти, Андрей Столяров, Николай Полозов. Историк Александр Дюков объясняет, как узнали эти имена: "После войны в Жестяной Горке под наблюдением чрезвычайной государственной комиссии обнаружили шесть ям. В других ямах, близ соседней деревни Черной, отыскали еще около тысячи убитых. Это были либо мирные граждане, либо военнопленные — установили по найденным вещам. Судя по трофейным документам, руководили казнями немцы, а исполнителями были в основном жители Латвии. В КГБ начали розыск. Имена некоторых выяснили — оказалось, большинство после войны бежали на Запад".Из палачей — в "уважаемые люди"Самый известный из палачей Жестяной Горки — Янис Цирулис. Краевед Александр Ржавин рассказывает, что тот родился в латвийском городе Валка, в 1929-м окончил гимназию, увлекался шахматами. Срочную службу в латвийской армии нес в рядах Вентспилсского пехотного полка. Позже служил в Рижском пехотном полку, усердно учился — за несколько лет прошел курсы связистов, лыжной ходьбы, химической обороны, шифровальщиков. "В 1937-м Цирулис окончил латвийскую военную школу, получил звание лейтенанта и был назначен командиром взвода в 8-й Даугавпилсский полк, расквартированный в Цесисе. Тринадцатого мая 1938 года сочетался браком с женщиной по имени Валия-Антония Тралле. В следующем году получил старшего лейтенанта, а вскоре стал начальником физподготовки полка", — отмечает краевед. Тогда в Латвии офицеров хватало с лихвой, а потому Янис Цирулис "перезапустил" военную карьеру в соседней Эстонии. "В мае 1940-го его приняли в ряды 10-го отдельного батальона эстонской армии — хотя некоторые советские источники утверждают, что он работал в Таллине помощником латвийского военного атташе, — продолжает Ржавин. — Вскоре страны Балтии вошли в состав Советского Союза. Вернувшись в Латвию, Цирулис продолжил службу уже в Красной Армии — инструктором по физподготовке 295-го стрелкового полка. В самом начале войны дезертировал под Цесисом, пошел служить начальником вспомогательной полиции в Алуксне, где участвовал в Холокосте. Немцы оценили Цирулиса за знание русского языка, за исполнительность и инициативность. И в декабре 1941-го он оказывается в Жестяной Горке".Александр Дюков дополняет, что Цирулис лично участвовал во многих казнях. "Свидетели после войны показали, что он конвоировал к месту расправы и расстреливал людей. Он и пытал — в том числе женщин. А нескольких в компании друзей зарезал у ямы. Если человек, вместо того чтобы расстрелять, достает нож и режет, значит, получает удовольствие", — подчеркивает историк.С сентября 1944 года, по словам Ржавина, Цирулис уже командует 4-й ротой 34-го гренадерского полка 15-й гренадерской дивизии СС (латвийский легион "Ваффен СС"). Потом становится офицером по особым поручениям штаба полка, позже — командиром 2-го батальона. В конце войны он вовремя эвакуировался в Германию, под Шверином попал в плен к западным союзникам. Содержался в лагерях в Путлосе и Цедельхайме. После освобождения остался в ФРГ — жил в городах Ансбахе, Швайнфурте, Кайзерслаутерне. Цирулис не скрывался, напротив — с головой окунулся в общественную деятельность. Активно участвовал в делах организации Daugavas vanagi ("Ястребы Даугавы"), основанной бывшими латышскими легионерами "Ваффен СС". За заслуги получил главную награду "ястребов" — золотой крест. Организация эта, к слову, здравствует и поныне, пользуется поддержкой властей Латвии и занимается "патриотическим воспитанием" подрастающего поколения. Тот же Янис Цирулис от имени "Ястребов Даугавы" тесно сотрудничал с латышской гимназией в Мюнстере, которую закончили действующий президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш. Впрочем, Цирулис, возглавлявший в 1967-1973 годах западногерманское отделение "ястребов", до восстановления Латвийской Республики не дожил — в 1979-м скончался в городе Херфорде. Его похоронили под хвалебные речи членов латышской эмигрантской общины.Ушли от наказанияЕще одна личность, отметившаяся участием в зверствах в Жестяной Горке, — Альфонс Удровскис. Родился в 1918 году под Алуксне, в юности состоял в рядах молодежной военизированной организации "мазпулки", поступил на службу в Вооруженные силы Латвийской Республики, а потом, как и Цирулис, — в Красную Армию. "В первые же дни войны Удровскис дезертировал, позже добровольно записался в карательное подразделение. Родичам на побывках хвастался, что "наводит порядок в России". Сделал на руке татуировку SS, которую пытался вывести — остался шрам. После войны был интернирован англичанами, завербовался на работу в Канаде, получил там гражданство. Работал в отделе технического контроля компании General Motors в Торонто. В 1952 году женился на Зенте Смемане", — восстанавливает Ржавин ход событий. Кроме того, он называет братьев Андрея и Олега Климовых. Андрей родился в Петрограде 1 июня 1918 года, Олег — в Риге 29 августа 1922 года. Их отец — уроженец Митавы (ныне Елгава) Георгий Климов — в годы Первой мировой войны служил офицером в Российском Балтийском флоте. Революцию Климов-старший не принял, участвовал в Гражданской войне на стороне белых, а потом эмигрировал на родину — в независимую тогда Латвию. В 1944-м бежал в Германию, а в 1951-м переселился в Канаду, получил гражданство. Младшие Климовы, судя по всему, жили там же. Схожая биография у Порфирия Беляева 1917 года рождения. Происходил из семьи латвийских русских старообрядцев. "Его отец — архивариус Рижского окружного суда — умер 10 сентября 1924 года. Что до Беляева-младшего, то он, по разным версиям, после войны скрывался в Бразилии или в США. В целях безопасности сменил имя и взял материнскую фамилию — Пауль Стурис", — поясняет Александр Ржавин.Точно известна дата смерти Рудольфа Гроте — военный преступник скончался в США 21 января 2006 года, совсем немного не дотянув до ста трех лет. "Гроте родился в Риге, до 1940 года работал завскладом, жил на улице Кунгу, 14, — рассказывает краевед. — После войны вместе с женой Екатериной поселился в мичиганском Роджерс-сити в США. Похоронен в Green Hills Memorial Park в Rancho Palos Verdes под Лос-Анджелесом. У него несколько детей. Например, дочь Вия (по мужу Адамс) и сын Гарри Гроте, который родился в январе 1941 года в Риге и умер в Мичигане в 2018-м".Отметился в Жестяной Горке и Эрих-Екабс Бухрот. О нем известно относительно немного: остзейский немец, родился в Риге 3 февраля 1913-го, жил на улице Марияс, 1, был женат на уроженке Петрограда Марготе Калишс 1916 года рождения. В 1939-м вместе с другими прибалтийскими немцами репатриировался в Германию, а в Латию спустя два года вернулся уже в составе оккупационной армии.Сергея Корти Ржавин с иронией называет "представителем хорошей интеллигентной русской латвийской семьи". Родился в Риге 1 июня 1906 года, женился на рижанке Вере Озолине, развелся в 1939-м, после войны скрывался в Австралии. "Папа гитлеровца — Александр Корти, педагог, владелец Рижской частной русской гимназии. Старший же брат Владимир Корти в 1919-м вступил в белогвардейский отряд под началом князя Анатолия Ливена, затем воевал в армии Юденича, — говорит Ржавин. — С 1933 по 1940 год Владимир служил в Политической полиции Латвийской Республики, собирал агентурные сведения и занимался вербовкой, помогал выявлять "нелояльных". Советские органы арестовали Корти 7 сентября 1940-го, решением Особого совещания при НКВД СССР от 11 февраля 1942 года его приговорили к расстрелу".Историк Владимир Симиндей предполагает: теоретически, кто-то из палачей Жестяной Горки жив и сегодня. "По информации нашего фонда "Историческая память", по разных странам до сих пор рассеяно больше трехсот бывших латышских легионеров СС, причем практически все — за пределами Латвии. Многие, присягавшие Гитлеру, тихо коротают век в далеких уголках планеты — например, в Латинской Америке. Бодрые такие старички, порой за сто лет". Некоторые легионеры до того, как попасть в ряды 15-й или 19-й дивизий войск "Ваффен СС", еще в 1941-1942 годах поступили добровольцами в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в полицейские батальоны — подразделения коллаборационистов, уничтожавших евреев, военнопленных, партизан. Именно они, по словам историка, участвовали в массовых убийствах жителей мирных деревень.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html

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