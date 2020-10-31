https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582490757.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 39, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T22:37
2020-10-31T22:37
2020-10-31T22:49
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 39, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 37 погибших и 885 раненых."По последним данным, погибли 39 человек. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", — говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/izmir-1582450401.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-10-31T22:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире