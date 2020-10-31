https://ria.ru/20201031/vzryv-1582431088.html

СК возбудил уголовное дело после пожара в челябинской больнице

СК возбудил уголовное дело после пожара в челябинской больнице

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в подсобном помещении больницы в Челябинске, сообщило в субботу СУСК РФ по... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:33

2020-10-31T12:33

2020-10-31T12:40

взрыв в челябинской поликлинике

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в подсобном помещении больницы в Челябинске, сообщило в субботу СУСК РФ по региону.По предварительным данным, утром 31 октября произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода, уточняется в сообщении.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.

https://ria.ru/20201031/vzryv-1582426541.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет. 2020-10-31T12:33 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия