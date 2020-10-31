https://ria.ru/20201031/vooruzheniya-1582404367.html
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T07:27
2020-10-31T07:27
2020-10-31T08:23
россия
договор о рсмд
нато
сергей рябков
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне.Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что, как ему кажется, Россия, "сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие".Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Президент также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию Североатлантического альянса, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Комментируя эти заявления, замглавы МИД Сергей Рябков назвал их безответственными.
https://ria.ru/20201016/peregovory-1580129598.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор о рсмд, нато, сергей рябков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, берлин (город), политика
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что, как ему кажется, Россия, "сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие".
"Никто не хочет еще один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры всерьез рассмотрели их", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Президент также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию Североатлантического альянса, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Комментируя эти заявления, замглавы МИД Сергей Рябков назвал их безответственными.