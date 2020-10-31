Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/vooruzheniya-1582404367.html
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T07:27
2020-10-31T08:23
россия
договор о рсмд
нато
сергей рябков
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1400x0_80_0_0_1ca9ab681e8feec78586e017439dc52b.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне.Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что, как ему кажется, Россия, "сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие".Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Президент также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию Североатлантического альянса, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Комментируя эти заявления, замглавы МИД Сергей Рябков назвал их безответственными.
https://ria.ru/20201016/peregovory-1580129598.html
россия
москва
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_377:0:1622:934_1400x0_80_0_0_4d1a8690df1161cdb2fc19094d114816.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор о рсмд, нато, сергей рябков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, берлин (город), политика

Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД

07:27 31.10.2020 (обновлено: 08:23 31.10.2020)
 
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что, как ему кажется, Россия, "сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие".
"Никто не хочет еще один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры всерьез рассмотрели их", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Президент также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию Североатлантического альянса, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Комментируя эти заявления, замглавы МИД Сергей Рябков назвал их безответственными.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 14:58
Путин оценил перспективы переговоров с США по контролю над вооружениями
 
РоссияДоговор о РСМДНАТОСергей РябковВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАБерлин (город)Политика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния