https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582442978.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 26 человек
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 26 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 26, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:08
2020-10-31T14:08
2020-10-31T14:08
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 26, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 25 погибших и 831 раненом."У нас 26 погибших, 25 человек находятся в реанимации, 381 на стационарном лечении. 504 человека выписаны после оказания медпомощи", - говорится в заявлении министра.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419875.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие
У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.
2020-10-31T14:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире