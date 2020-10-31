https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582442978.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 26 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 26 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 26, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:08

2020-10-31T14:08

2020-10-31T14:08

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 26, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 25 погибших и 831 раненом."У нас 26 погибших, 25 человек находятся в реанимации, 381 на стационарном лечении. 504 человека выписаны после оказания медпомощи", - говорится в заявлении министра.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419875.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной. 2020-10-31T14:08 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире