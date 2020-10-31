https://ria.ru/20201031/studenty-1582395645.html

В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов

В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что в вузах страны борются с правовым нигилизмом, а не с инакомыслием и гражданской позицией студентов. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:37

2020-10-31T00:37

2020-10-31T00:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

игорь карпенко

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что в вузах страны борются с правовым нигилизмом, а не с инакомыслием и гражданской позицией студентов.В сообщении также говорится, что "еще 5 сентября 2020 года министр образования дал поручение принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с органами внутренних дел в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования". Во всех учреждениях заведениях установлены "тревожные кнопки", обеспечено функционирование постов охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка, отмечается в сообщении.В акциях протеста оппозиции, которые начались после президентских выборов в Белоруссии, в том числе участвуют студенты, они также проводят локальные акции протеста у вузов и забастовки. По информации созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской координационного совета оппозиции, в стране "за два месяца более 306 студентов и студенток были задержаны, 10 человек являются фигурантами уголовных дел, 113 студентов были отчислены из вузов".В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах и бастующие студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил отправить тех, кто не хочет учиться, "кого в армию, а кого на улицу". Позже СМИ сообщили о начале процесса отчисления студентов. В министерстве образования РИА Новости на просьбу сообщить количество отчисленных студентов заявили, что не собирают данную информацию. Пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая 28 октября сообщила РИА Новости, что случаи отчисления из белорусских вузов студентов, которые ранее участвовали в протестах, носят единичный характер. Между тем, по информации СМИ, акции в поддержку отчисленных студентов прошли в пятницу в ряде вузов, а также рядом с учебными корпусами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201029/diplomy-1582137356.html

https://ria.ru/20201028/protestuyuschie-1582004877.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, игорь карпенко, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире