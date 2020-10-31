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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201031/studenty-1582395645.html
В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что в вузах страны борются с правовым нигилизмом, а не с инакомыслием и гражданской позицией студентов. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:37
2020-10-31T00:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
игорь карпенко
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что в вузах страны борются с правовым нигилизмом, а не с инакомыслием и гражданской позицией студентов.В сообщении также говорится, что "еще 5 сентября 2020 года министр образования дал поручение принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с органами внутренних дел в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования". Во всех учреждениях заведениях установлены "тревожные кнопки", обеспечено функционирование постов охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка, отмечается в сообщении.В акциях протеста оппозиции, которые начались после президентских выборов в Белоруссии, в том числе участвуют студенты, они также проводят локальные акции протеста у вузов и забастовки. По информации созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской координационного совета оппозиции, в стране "за два месяца более 306 студентов и студенток были задержаны, 10 человек являются фигурантами уголовных дел, 113 студентов были отчислены из вузов".В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах и бастующие студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил отправить тех, кто не хочет учиться, "кого в армию, а кого на улицу". Позже СМИ сообщили о начале процесса отчисления студентов. В министерстве образования РИА Новости на просьбу сообщить количество отчисленных студентов заявили, что не собирают данную информацию. Пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая 28 октября сообщила РИА Новости, что случаи отчисления из белорусских вузов студентов, которые ранее участвовали в протестах, носят единичный характер. Между тем, по информации СМИ, акции в поддержку отчисленных студентов прошли в пятницу в ряде вузов, а также рядом с учебными корпусами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201029/diplomy-1582137356.html
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светлана тихановская, игорь карпенко, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов

00:37 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтуденты Минского государственного лингвистического университета принимают участие в акции протеста
Студенты Минского государственного лингвистического университета принимают участие в акции протеста - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что в вузах страны борются с правовым нигилизмом, а не с инакомыслием и гражданской позицией студентов.
"Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, как преподносят некоторые Telegram-каналы, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей, грубым нарушением внутреннего распорядка, проявлением агрессии и хамства по отношению к преподавателям и администрации вузов", - сказал министр во время рабочего совещания с ректорами вузов республики, касаясь отчисления некоторых студентов. Слова Карпенко приводятся в сообщении на сайте министерства образования.
В сообщении также говорится, что "еще 5 сентября 2020 года министр образования дал поручение принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с органами внутренних дел в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования". Во всех учреждениях заведениях установлены "тревожные кнопки", обеспечено функционирование постов охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка, отмечается в сообщении.
В акциях протеста оппозиции, которые начались после президентских выборов в Белоруссии, в том числе участвуют студенты, они также проводят локальные акции протеста у вузов и забастовки. По информации созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской координационного совета оппозиции, в стране "за два месяца более 306 студентов и студенток были задержаны, 10 человек являются фигурантами уголовных дел, 113 студентов были отчислены из вузов".
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах и бастующие студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил отправить тех, кто не хочет учиться, "кого в армию, а кого на улицу". Позже СМИ сообщили о начале процесса отчисления студентов. В министерстве образования РИА Новости на просьбу сообщить количество отчисленных студентов заявили, что не собирают данную информацию. Пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая 28 октября сообщила РИА Новости, что случаи отчисления из белорусских вузов студентов, которые ранее участвовали в протестах, носят единичный характер. Между тем, по информации СМИ, акции в поддержку отчисленных студентов прошли в пятницу в ряде вузов, а также рядом с учебными корпусами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяИгорь КарпенкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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