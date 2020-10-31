https://ria.ru/20201031/pozhar-1582478165.html

В парке приключений на западе Москвы произошел пожар

В парке приключений на западе Москвы произошел пожар

Спасатели тушат пожар на площади 400 квадратных метров на складе на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:53

2020-10-31T19:53

2020-10-31T20:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 400 квадратных метров на складе на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Загорание произошло в одноэтажном складском помещении АНО "СПК Волк", расположенном по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. Площадь пожара, предварительно, 400 квадратных метров", - сказали в ведомстве.Сведений о пострадавших не поступало.Согласно "Яндекс.картам", по данному адресу находится Парк киноприключений "Мастер Панин". В парке проходят фестивали и рок-концерты, выступления каскадёров и огненных театров.В июле там уже тушили пожар на площади 600 квадратных метров.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582444650.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия