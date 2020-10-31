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В Москве в субботу ожидается до девяти градусов тепла
В Москве в субботу ожидается до девяти градусов тепла
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:32
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погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс семь-девять, в Подмосковье — плюс пять-десять. Ветер северо-восточный два-семь метров в секунду", — говорится в сообщении.Синоптики отмечают, что среднесуточная температура останется на три-пять градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в субботу ожидается до девяти градусов тепла

09:32 31.10.2020 (обновлено: 13:21 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗакат солнца на фоне Кремля
Закат солнца на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс семь-девять, в Подмосковье — плюс пять-десять. Ветер северо-восточный два-семь метров в секунду", — говорится в сообщении.
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30 октября, 18:01
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Синоптики отмечают, что среднесуточная температура останется на три-пять градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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