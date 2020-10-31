https://ria.ru/20201031/pogoda-1582411387.html

В Москве в субботу ожидается до девяти градусов тепла

В Москве в субботу ожидается до девяти градусов тепла

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:32

2020-10-31T09:32

2020-10-31T13:21

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс семь-девять, в Подмосковье — плюс пять-десять. Ветер северо-восточный два-семь метров в секунду", — говорится в сообщении.Синоптики отмечают, что среднесуточная температура останется на три-пять градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/pogoda-1582341317.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье), общество