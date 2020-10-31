https://ria.ru/20201031/patsienty-1582436625.html
Власти рассказали о пациентах челябинской больницы, где произошел взрыв
Власти рассказали о пациентах челябинской больницы, где произошел взрыв
Все 158 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в ГКБ Челябинска, где произошел взрыв, перераспределены по госпитальным базам, следует из сообщения... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:09
2020-10-31T13:09
2020-10-31T13:09
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все 158 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в ГКБ Челябинска, где произошел взрыв, перераспределены по госпитальным базам, следует из сообщения пресс-службы Минздрава России, опубликованного на сайте министерства."На данный момент все 158 пациентов перераспределены по госпитальным базам. В первую очередь перевезли тяжелых кислородозависимых пациентов", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьезных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам.Взрыв произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о халатности. По данным Минздрава РФ, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
https://ria.ru/20201031/vzryv-1582434151.html
челябинск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска
В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет.
2020-10-31T13:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия