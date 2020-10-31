https://ria.ru/20201031/patsienty-1582436625.html

Власти рассказали о пациентах челябинской больницы, где произошел взрыв

Власти рассказали о пациентах челябинской больницы, где произошел взрыв

Все 158 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в ГКБ Челябинска, где произошел взрыв, перераспределены по госпитальным базам, следует из сообщения... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:09

2020-10-31T13:09

2020-10-31T13:09

взрыв в челябинской поликлинике

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582422357_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_4de1759656c2d54cead3d67aca30a8d3.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все 158 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в ГКБ Челябинска, где произошел взрыв, перераспределены по госпитальным базам, следует из сообщения пресс-службы Минздрава России, опубликованного на сайте министерства."На данный момент все 158 пациентов перераспределены по госпитальным базам. В первую очередь перевезли тяжелых кислородозависимых пациентов", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьезных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам.Взрыв произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о халатности. По данным Минздрава РФ, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

https://ria.ru/20201031/vzryv-1582434151.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет. 2020-10-31T13:09 true PT0M41S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия