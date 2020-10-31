https://ria.ru/20201031/parlament-1582155363.html

Процедура выборов в парламент Грузии

Процедура выборов в парламент Грузии

Согласно Конституции Грузии, парламент является высшим представительным органом страны, который осуществляет законодательную власть, определяет основные... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:06

2020-10-31T03:06

2020-10-31T03:06

справки

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Согласно Конституции Грузии, парламент является высшим представительным органом страны, который осуществляет законодательную власть, определяет основные направления внешней и внутренней политики государства, в установленных Конституцией пределах контролирует деятельность правительства и осуществляет другие полномочия. Парламент состоит из 150 членов, избранных тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права на четыре года. В 2020 году 120 членов парламента избираются на основе пропорциональной избирательной системы, 30 депутатов – на основе мажоритарной избирательной системы.Очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября календарного года истечения срока полномочий депутатского корпуса. Дату очередных выборов назначает президент Грузии за 60 дней до дня голосования. В случае роспуска парламента выборы проводятся не ранее 45-го и не позднее 60-го дня со дня роспуска. Если дата выборов совпадает с чрезвычайным или военным положением, выборы проводятся не ранее 45-го и не позднее 60-го дня со дня отмены указанного положения. Активным избирательным правом обладают все граждане Грузии, которым до дня проведения выборов исполнилось или в тот день исполняется 18 лет. Права участвовать в выборах не имеют граждане Грузии, находящиеся по приговору суда за совершение особо тяжких преступлений в учреждениях исполнения наказаний или решением суда признанные недееспособными и помещенные в соответствующие стационарные медицинские учреждения.Членом парламента может быть избран гражданин Грузии, обладающий избирательным правом, достигший 25-летнего возраста и проживающий в Грузии не менее 10 лет. Депутатом не может быть избрано лицо, которому приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы.Право участвовать в выборах парламента Грузии имеют зарегистрированные в соответствующей избирательной комиссии партия, избирательный блок и кандидат-мажоритарий. В парламентских выборах могут участвовать партии, представившие в Центральную избирательную комиссию не менее пяти тысяч подписей избирателей. Подписи не понадобятся тем партиям, которые участвовали в последних парламентских выборах или выборах в органы местного самоуправления и получили не менее 15 тысяч голосов, а также партии, чей кандидат в президенты смог получить не менее 15 тысяч голосов. Партии должны представить подписи своих сторонников не только на бумаге, но и в электронном виде.Зарегистрированные председателем ЦИК партии вправе создавать избирательные блоки и выходить из состава блока. Каждая самостоятельно участвующая в выборах парламента Грузии партия или избирательный блок вправе представить по одному партийному списку. Число кандидатов в члены парламента Грузии в представленном списке должно быть не менее 120 и не более 200. Не допускается включение одного и того же лица в разные партийные списки. Обязательно соблюдение гендерного баланса – каждой четвертой в партийном списке должна быть женщина. В списке могут быть кандидаты в мажоритарные депутаты с указанием партийной принадлежности.ЦИК публикует список зарегистрированных партий на своем официальном сайте в порядке подачи заявлений не позднее, чем за 30 дней до дня выборов. Публикуется также список сторон, которым было отказано в регистрации или регистрация которых была аннулирована, с указанием причин отказа или аннулирования.Для выборов депутатов-мажоритариев в Грузии создаются 30 одномандатных мажоритарных округов, из них наибольшее число образовано в Тбилиси – 8. Остальные 22 распределены в 10 регионах.Право выдвижения кандидатов в члены парламента по мажоритарному избирательному округу имеют: самостоятельно участвующая в выборах партия; избирательный блок; инициативная группа избирателей в составе пяти человек.Самостоятельно участвующая в выборах партия/избирательный блок вправе выдвигать кандидата по каждому избирательному округу, а инициативная группа избирателей – по соответствующему мажоритарному избирательному округу.Выдвижение кандидата инициативной группой избирателей должно удостоверяться подписями не менее одного процента числа поддерживающих кандидата избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, кроме случая, когда выдвинутый кандидат был избран членом парламента Грузии в ходе последних парламентских выборов.Предвыборная кампания (агитация) начинается за 60 дней до дня голосования. Программы кандидатов не должны содержать пропаганду войны и насилия, призывы к насильственному изменению или свержению существующего государственного и общественного строя, нарушению территориальной целостности Грузии, национальной розни и вражде, религиозному и этническому противостоянию.Для проведения голосования и подсчета голосов избирательный округ делится на избирательные участки. Избирательный участок образуется не менее чем для 20 и не более чем 1500 избирателей, за исключением случаев, когда голосуют избиратели из специального списка, в том числе военнослужащие и представители других силовых структур. Избирательные участки в иностранном государстве ЦИК образует не позднее 30-го дня до дня выборов на основании данных Министерства иностранных дел Грузии не менее чем для 50 избирателей. Результаты по этим избирательным участкам отдельным протоколом подводит ЦИК.Голосование проводится в помещении для голосования с 8 до 20 часов дня выборов.На избирательном участке каждому избирателю выдаются специальный конверт и два вида бюллетеня – один для голосования по пропорциональной системе, другой – для голосования по мажоритарной системе. За пределами Грузии избиратели голосуют только за партии.На всех избирательных участках осуществляется маркировка избирателей – нанесение на ноготь большого или указательного пальца правой руки невидимой и безвредной для здоровья человека химической краски (в случае невозможности выполнения указанного действия − на ноготь другого пальца правой руки, а при невозможности и этого − в том же порядке на левую руку). В случае отказа от прохождения процедуры маркировки избиратель не имеет права участвовать в голосовании, и избирательные бюллетени ему не выдаются.Маркировка не применяется в учреждениях содержания под стражей/лишения свободы, больницах и других стационарных лечебных учреждениях (в отношении больных), а также в отношении лиц, участвующих в голосовании с использованием переносного избирательного ящика.Каждый избиратель голосует лично. Не допускается голосование вместо другого лица. В случае невозможности прибыть в помещение для голосования избиратель может проголосовать с помощью переносного избирательного ящика (кроме избирателей, в день выборов находящихся в иностранном государстве), если он: не может явиться в помещение для голосования по состоянию здоровья; содержится под стражей или находится под административным арестом; находится на излечении в больнице или ином стационарном лечебном учреждении, и там не открывается избирательный участок; служит в воинской части, расположенной на государственной границе Грузии, которая находится далеко от избирательного участка, и там не открывается избирательный участок; служит в государственном подведомственном учреждении, входящем в систему Министерства юстиции Грузии, – Специальной пенитенциарной службе и по условиям службы не может покинуть место работы; избиратель находится на территории избирательного участка, но в труднодоступном месте.В связи с пандемией коронавируса ЦИК Грузии совместно с эпидемиологами разработал правила проведения голосования. За сутки до выборов все помещения, где будут проходить выборы, продезинфицируют. Перед входом на избирательные участки установят дезбарьеры. Члены участковых комиссий, представители партий, наблюдатели и сотрудники СМИ пройдут проверку температуры тела, прежде чем попасть в здание (при температуре 37 градусов и выше на участок они не допускаются). Проверка температуры у избирателей не предусмотрена.На избирательный участок попасть можно будет только в маске, исключение – после предоставления справки от врача – сделают для тех, кому нельзя пользоваться маской по медицинским показателям. Члены комиссии будут находиться в масках, щитах и одноразовых перчатках.При входе на участок избиратель проходит проверку на отсутствие маркировки, снимает маску при предъявлении удостоверения личности члену комиссии, дезинфицирует руки, проходит процедуру маркировки, получает индивидуальную авторучку и расписывается в регистрационном журнале. Получив бюллетени, голосует в кабине для тайного голосования, помещает бюллетени в конверт и опускает их в урну. Использованную ручку необходимо оставить в специальном контейнере. Покидающим помещение избирателям рекомендовано еще раз обработать руки санитайзером.На выборах 2020 года для граждан, которые находятся на лечении в стационарах или на самоизоляции в связи с пандемией COVID-19, созданы 127 специальных избирательных участков. Передача бюллетеней избирателям будет происходить с соблюдением дистанции не менее чем в 1,5 метра. 120 мандатов членов парламента Грузии по партийным спискам распределяются между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок.В 2020 году распределение мест в парламенте между партиями рассчитывается по новой формуле, предлагающей ориентироваться прежде всего на результаты пропорциональных выборов: даже в случае победы во всех мажоритарных округах партия или блок смогут получить лишь на одну четвертую больше мандатов, чем им полагается по итогам пропорциональных выборов. Если по итогам голосования мандатов у партии или блока окажется больше установленного лимита, то их распределят между другими партиями и блоками, преодолевшими избирательный барьер.Избранным по мажоритарному избирательному округу считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей в своем округе.Если в первом туре выборов по мажоритарной системе члена парламента избрать не удалось, ЦИК вместе с суммированием результатов первого тура назначает второй тур, который проводится в третью субботу после состоявшихся выборов и в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре большее число голосов. Если более двух кандидатов получили одинаковые результаты или несколько кандидатов, занявших второе место после кандидата с лучшими результатами, получили равное количество голосов, все кандидаты участвуют во втором туре выборов.Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре выборов. Если кандидаты набрали равное количество голосов, избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов в первом туре выборов. Если голоса, полученные в первом туре, также равны, назначаются повторные выборы.Если выборы объявлены несостоявшимися или результаты выборов по мажоритарному избирательному округу признаны недействительными, проводятся повторные выборы.Повторное голосование проводится в двухмесячный срок после объявления выборов несостоявшимися или признания их недействительными. Дату голосования и сроки осуществления избирательных мероприятий ЦИК устанавливает не позднее семи дней после объявления выборов несостоявшимися или признания их недействительными. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки