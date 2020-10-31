https://ria.ru/20201031/napadenie-1582487452.html

Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе

Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе

Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал выходящим за рамки логики нападение на священника во Франции. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T21:47

2020-10-31T21:47

2020-10-31T21:47

религия и мировоззрение

элладская православная церковь

лион

греция

в мире

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АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал выходящим за рамки логики нападение на священника во Франции.В субботу неизвестный ранил православного греческого священника – настоятеля храма в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, находится в тяжелом состоянии. События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в Ницце, где погибли три человека."Переходит человеческую логику этот ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов. Что крайне нетерпимые и фанатичные люди, фундаменталисты насилия и смерти, используют религию как сферу, направленную на самое сердце свободы и религиозную свободу других, как оружие для устранения всех противоположных взглядов и каждого человека, который в цивилизованном мире имеет неотъемлемое право их выражать, как нож, убивающий права человека", - сказал архиепископ Афинскому агентству новостей.Ожидается, что Иероним свяжется с митрополитом Франции Эммануилом, чтобы выразить сожаление по поводу попытки убийства православного священника греческого происхождения, когда он закрывал церковь, в которой служил.

https://ria.ru/20201031/lion-1582487194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элладская православная церковь, лион, греция, в мире