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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201031/napadenie-1582487452.html
Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе
Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе
Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал выходящим за рамки логики нападение на священника во Франции. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:47
2020-10-31T21:47
религия и мировоззрение
элладская православная церковь
лион
греция
в мире
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АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал выходящим за рамки логики нападение на священника во Франции.В субботу неизвестный ранил православного греческого священника – настоятеля храма в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, находится в тяжелом состоянии. События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в Ницце, где погибли три человека."Переходит человеческую логику этот ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов. Что крайне нетерпимые и фанатичные люди, фундаменталисты насилия и смерти, используют религию как сферу, направленную на самое сердце свободы и религиозную свободу других, как оружие для устранения всех противоположных взглядов и каждого человека, который в цивилизованном мире имеет неотъемлемое право их выражать, как нож, убивающий права человека", - сказал архиепископ Афинскому агентству новостей.Ожидается, что Иероним свяжется с митрополитом Франции Эммануилом, чтобы выразить сожаление по поводу попытки убийства православного священника греческого происхождения, когда он закрывал церковь, в которой служил.
https://ria.ru/20201031/lion-1582487194.html
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элладская православная церковь, лион, греция, в мире

Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе

21:47 31.10.2020
 
© AP Photo / Laurent CiprianiСитуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника
Ситуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo / Laurent Cipriani
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АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал выходящим за рамки логики нападение на священника во Франции.
В субботу неизвестный ранил православного греческого священника – настоятеля храма в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, находится в тяжелом состоянии. События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в Ницце, где погибли три человека.
"Переходит человеческую логику этот ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов. Что крайне нетерпимые и фанатичные люди, фундаменталисты насилия и смерти, используют религию как сферу, направленную на самое сердце свободы и религиозную свободу других, как оружие для устранения всех противоположных взглядов и каждого человека, который в цивилизованном мире имеет неотъемлемое право их выражать, как нож, убивающий права человека", - сказал архиепископ Афинскому агентству новостей.
Ожидается, что Иероним свяжется с митрополитом Франции Эммануилом, чтобы выразить сожаление по поводу попытки убийства православного священника греческого происхождения, когда он закрывал церковь, в которой служил.
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 21:41
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьЛионГрецияВ мире
 
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