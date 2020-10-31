Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе
© AP Photo / Laurent CiprianiСитуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника
© AP Photo / Laurent Cipriani
АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал выходящим за рамки логики нападение на священника во Франции.
В субботу неизвестный ранил православного греческого священника – настоятеля храма в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, находится в тяжелом состоянии. События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в Ницце, где погибли три человека.
"Переходит человеческую логику этот ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов. Что крайне нетерпимые и фанатичные люди, фундаменталисты насилия и смерти, используют религию как сферу, направленную на самое сердце свободы и религиозную свободу других, как оружие для устранения всех противоположных взглядов и каждого человека, который в цивилизованном мире имеет неотъемлемое право их выражать, как нож, убивающий права человека", - сказал архиепископ Афинскому агентству новостей.
Ожидается, что Иероним свяжется с митрополитом Франции Эммануилом, чтобы выразить сожаление по поводу попытки убийства православного священника греческого происхождения, когда он закрывал церковь, в которой служил.