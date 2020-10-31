https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582487352.html

В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T21:44

2020-10-31T21:44

2020-10-31T21:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.За сутки в мире скончались ещё 7 246 человек. За все время в мире выявлено более 45,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире