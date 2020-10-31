https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582487352.html
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:44
2020-10-31T21:44
2020-10-31T21:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.За сутки в мире скончались ещё 7 246 человек. За все время в мире выявлено более 45,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире