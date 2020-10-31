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Ученые нашли новый способ выявить COVID-19
Ученые нашли новый способ выявить COVID-19
Американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Medicine. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:04
2020-10-31T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Ученые нашли новый способ выявить COVID-19

17:04 31.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.
Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.
Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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