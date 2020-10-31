https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582462573.html

Ученые нашли новый способ выявить COVID-19

Ученые нашли новый способ выявить COVID-19

Американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Medicine. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:04

2020-10-31T17:04

2020-10-31T17:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша