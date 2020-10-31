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В России за сутки 14 854 человека вылечились от коронавируса
В России за сутки 14 854 человека вылечились от коронавируса
Рекордные 14 854 человека выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время - 1 215 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:52
2020-10-31T10:52
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рекордные 14 854 человека выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время - 1 215 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 октября и составлял 14 740 человек."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 215 414", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html
РИА Новости
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60
здоровье - общество, общество

В России за сутки 14 854 человека вылечились от коронавируса

10:52 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в Омске
Сотрудник скорой помощи в Омске - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рекордные 14 854 человека выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время - 1 215 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 октября и составлял 14 740 человек.
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 10:43Распространение нового коронавируса
В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 215 414", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Здоровье - ОбществоОбщество
 
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