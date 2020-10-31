https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582419367.html

В России за сутки 14 854 человека вылечились от коронавируса

В России за сутки 14 854 человека вылечились от коронавируса

Рекордные 14 854 человека выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время - 1 215 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:52

2020-10-31T10:52

2020-10-31T10:52

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рекордные 14 854 человека выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время - 1 215 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 октября и составлял 14 740 человек."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 215 414", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество