Вахтанг Кикабидзе перепутал избирательный участок на выборах в Грузии
12:02 31.10.2020 (обновлено: 14:33 31.10.2020)
© Sputnik / StringerВахтанг Кикабидзе выступает на Акции сторонников Единого нацдвижения
© Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе перепутал избирательный участок в день парламентских выборов, передает Sputnik Грузия.
"Кикабидзе перепутал свой избирательный участок и теперь направляется на участок по месту своей регистрации", — говорится в сообщении.
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После голосования на вопрос журналистов о том, кому он отдал свой голос, Кикабидзе сказал, что "о таком не спрашивают". Позже он коротко ответил: "За хорошую, нормальную страну... Все!"
Кикабидзе возглавляет партийный список оппозиционного объединения "Сила в единстве", в которое также входит партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
В Грузии в субботу проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".
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