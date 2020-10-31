https://ria.ru/20201031/kikabidze-1582427730.html

Вахтанг Кикабидзе перепутал избирательный участок на выборах в Грузии

Вахтанг Кикабидзе перепутал избирательный участок на выборах в Грузии

Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе перепутал избирательный участок в день парламентских выборов, передает Sputnik Грузия. РИА Новости, 31.10.2020

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2020-10-31T14:33

парламентские выборы в грузии — 2020

единое национальное движение

вахтанг кикабидзе

михаил саакашвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе перепутал избирательный участок в день парламентских выборов, передает Sputnik Грузия."Кикабидзе перепутал свой избирательный участок и теперь направляется на участок по месту своей регистрации", — говорится в сообщении.После голосования на вопрос журналистов о том, кому он отдал свой голос, Кикабидзе сказал, что "о таком не спрашивают". Позже он коротко ответил: "За хорошую, нормальную страну... Все!"Кикабидзе возглавляет партийный список оппозиционного объединения "Сила в единстве", в которое также входит партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".В Грузии в субботу проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/ukraina-1581466075.html

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парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, вахтанг кикабидзе, михаил саакашвили, грузия, в мире